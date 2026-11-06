¿Quién caerá a la piscina?
Juego de pelotas estrena muy pronto su segunda temporada con Patricia Conde y David Fernández
Patricia Conde se pone al frente de la nueva edición, en la que estará acompañada por David Fernández y no faltará la combinación de humor, conocimientos y espectaculares chapuzones.
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Juego de pelotas regresa muy pronto a Antena 3 tras arrasar en su primera temporada. La nueva etapa llegará con importantes novedades: Patricia Conde será la presentadora de las nuevas entregas y estará acompañada por David Fernández.
La actriz y comunicadora será la maestra de ceremonias en esta renovada edición en la que volverán a enfrentarse dos equipos de cinco concursantes por un premio en metálico. Seis bolas gigantes, una piscina y muchas preguntas marcarán el ritmo de un formato que combina humor, conocimientos y espectaculares chapuzones.
En su primera temporada, Juego de pelotas firmó un 18,6% de share y 1,4 millones de espectadores de media, superando los 4 millones de espectadores únicos. Lideró frente a sus rivales y destacó especialmente entre el público infantil (17,8% de cuota entre 4 y 12 años), así como entre jóvenes, mujeres y mayores de 65 años.
Así es Juego de pelotas
En cada entrega de este formato, que mezcla un concurso de preguntas de alto riesgo con una competición a gran escala, dos equipos se enfrentan sobre una plataforma elevada con único objetivo: acumular la mayor cantidad de dinero para pasar a la ronda final. Dos equipos de cinco personas se enfrentan en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos.
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Los participantes deberán responder a un cuestionario de opción múltiple mientras se sitúan frente a bolas gigantes que pueden detenerse o empujarlos sin piedad a una piscina si fallan en su elección. Porque en Juego de Pelotas, si te equivocas, te llevas un buen chapuzón.
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