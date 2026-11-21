El concurso que arrasa en medio mundo vuelve a España con su segunda temporada. Juego de pelotas ya se prepara para devolver la tensión a la televisión y lo hará con concursantes de lo más carismáticos.

Raquel Sánchez, Edu Navarrete, La Terre o Torito son tan solo algunas de las figuras que se enfrentarán a la ola de preguntas más emocionante. Porque en este programa no solo hay que acertar para llevarse el premio: hay que hacerlo para evitar un pelotazo que termina en piscinazo.

Otro de los grandes participantes de esta edición será Mario Vaquerizo, que demuestra los grandes nervios que suponen estar de espaldas a estas enormes bolas: "No he entendido la pregunta". ¿Caerá al agua o logrará llegar hasta el final intacto?

Todo puede pasar en Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3.