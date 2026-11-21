MUY PRONTO ESTRENO
Mario Vaquerizo, perdido en la segunda temporada de Juego de pelotas: "No he entendido la pregunta"
La segunda temporada de Juego de pelotas promete nuevas olas (en la piscina) de diversión. No te pierdas el estreno, muy pronto, en Antena 3.
Publicidad
El concurso que arrasa en medio mundo vuelve a España con su segunda temporada. Juego de pelotas ya se prepara para devolver la tensión a la televisión y lo hará con concursantes de lo más carismáticos.
Raquel Sánchez, Edu Navarrete, La Terre o Torito son tan solo algunas de las figuras que se enfrentarán a la ola de preguntas más emocionante. Porque en este programa no solo hay que acertar para llevarse el premio: hay que hacerlo para evitar un pelotazo que termina en piscinazo.
Otro de los grandes participantes de esta edición será Mario Vaquerizo, que demuestra los grandes nervios que suponen estar de espaldas a estas enormes bolas: "No he entendido la pregunta". ¿Caerá al agua o logrará llegar hasta el final intacto?
Más Noticias
- Vuelve "el mayor pelotazo de la televisión": La nueva temporada de Juego de pelotas, a la vuelta de la esquina
- Torito, "sudando como Camacho", en la nueva temporada de Juego de pelotas: muy pronto en Antena 3
- Juego de pelotas estrena muy pronto su segunda temporada con Patricia Conde y David Fernández
- Arrancan las grabaciones de la nueva temporada de Juego de pelotas con Patricia Conde como presentadora
- Abierto el casting para participar en la segunda temporada de Juego de pelotas
Todo puede pasar en Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3.
Publicidad