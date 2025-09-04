Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 1

Blas Cantó pierde los nervios antes de ser eliminado: “¡Las pelotas en juego las tengo yo!”

El cantante ha demostrado la tensión del momento, a punto de descubrir si había elegido una respuesta acertada o equivocada.

Blas Cantó pierde los nervios antes de ser eliminado: "¡Las pelotas en juego las tengo yo!"

Alberto Mendo
Publicado:

El equipo de los cantantes ha llegado a una situación crítica en este programa de Juego de pelotas. Con sólo dos de sus integrantes en juego, han tenido que acertar ciudades qué han sido sede de Juegos Olímpicos. De las seis opciones, sólo dos son correctas. No debían permitirse más errores tras perder a Carlos Baute.

Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”

Melody, con mucha picardía, se ha situado al borde del trampolín con la respuesta que parece más evidente: Atlanta. “Yo me voy a quedar aquí”, ha dicho convencida. El dilema lo ha tenido Blas Cantó encontrando el otro acierto entre Auckland, Toronto, Doha, Hannover y Pyeongchang. Finalmente, se ha decantado por la ciudad canadiense.

La tensión era máxima mientras esperaban a que cayeran las bolas gigantes por el tobogán y el propio cantante ha demostrado sus nervios al comentarle a Juanra Bonet: “¡Las pelotas en juego las tengo yo!”. Precisamente, él ha sido el primer en descubrir su destino: ¡ha quedado eliminado! Eso sí, su caída a la piscina ha sido de lo más artística. Después, Melody se ha salvado, siendo la única superviviente del equipo de los cantantes. ¡No te pierdas la caída de Blas Cantó en el vídeo!

