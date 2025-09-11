Antena 3 LogoAntena3
“¿No te acuerdas del Quimi y la Valle?”: conflicto en el equipo de Las mamis rurales por Compañeros

Nuria tenía claro que esa serie se había estrenado en España en los años 90 y ha intentado convencer a sus amigas con los mejores argumentos.

Una de las categorías de la noche nos ha hecho viajar en el tiempo. Las mamis rurales debían marcar aquellos programas y series de televisión que se estrenaron en la década de los noventa en España y que conquistaron a millones de espectadores.

“¿Cuál de todas os pilló más mayores?”, planteaba la capitana del equipo antes de repartirse entre las diferentes opciones. ´Todas tenían claro que Un paso adelante era la más reciente, pero con la que le surgían ciertas dudas era con Compañeros.

Nuria ha tenido clarísimo que Compañeros era una opción segura y nos ha hecho recordar a los míticos Quimi y Valle que tantos momentos nos regalaron en la serie. Aun así, ha preferido enviar a esa casilla a otra de sus compañeras y ella ha optado por El gran juego de la oca. ¿Habrán hecho bien en seguir su intuición?

