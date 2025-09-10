Antena 3 LogoAntena3
‘Imagine’, la canción ‘trampa’ que podría cambiar el rumbo de Juego de Pelotas

Esta mítica canción ha hecho dudar a los integrantes de Nevalia si el autor era John Lennon o Los Beatles.

Los Beatles han sido los protagonistas de una de las rondas que más ha dado qué pensar a nuestros concursantes en el programa de esta noche. Sus canciones son míticas y acumulan millones de reproducciones en el mundo, pero algunas de ellas pueden dar lugar a confusión.

El grupo de Nevalia debía descartar dos canciones que no habían compuesto o interpretado los Beatles y una de las primeras que se han animado a cantar ha sido la de ‘Imagine’, aunque enseguida han caído en que esa la publicó John Lennon una vez abandonó el grupo.

Los cuatro miembros del grupo se han distribuido con cierta duda entre las casillas del plató y han tarareado algunas de las canciones para intentar aclararse. ¿Lograrán mantenerse todos en pie y secos? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!

