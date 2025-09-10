Mejores momentos | Programa 2
‘Imagine’, la canción ‘trampa’ que podría cambiar el rumbo de Juego de Pelotas
Esta mítica canción ha hecho dudar a los integrantes de Nevalia si el autor era John Lennon o Los Beatles.
Publicidad
Los Beatles han sido los protagonistas de una de las rondas que más ha dado qué pensar a nuestros concursantes en el programa de esta noche. Sus canciones son míticas y acumulan millones de reproducciones en el mundo, pero algunas de ellas pueden dar lugar a confusión.
El grupo de Nevalia debía descartar dos canciones que no habían compuesto o interpretado los Beatles y una de las primeras que se han animado a cantar ha sido la de ‘Imagine’, aunque enseguida han caído en que esa la publicó John Lennon una vez abandonó el grupo.
Más Noticias
- “¿No te acuerdas del Quimi y la Valle?”: conflicto en el equipo de Las mamis rurales por Compañeros
- ¿Le ayudarán sus conocimientos futbolísticos a evitar la caída? Ángel se la juega con un equipo de Segunda
- Cinco nadadores que no quieren mojarse: esta noche, aumentan las risas y la competitividad en Juego de Pelotas
- Juanra Bonet, ante su propio reto de Juego de pelotas: "¿Me voy al agua?"
- Juego de pelotas arrolla en su debut con un 18,6% de audiencia, el mejor estreno de televisión en España en más de 2 años
Los cuatro miembros del grupo se han distribuido con cierta duda entre las casillas del plató y han tarareado algunas de las canciones para intentar aclararse. ¿Lograrán mantenerse todos en pie y secos? ¡Descúbrelo dándole al play al vídeo de arriba!
Publicidad