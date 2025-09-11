Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 2

“Queremos dejar al Coachella al nivel del barro”: el atractivo proyecto que deja a Juanra Bonet sin palabras

Las mamis rurales les han explicado al presentador qué es lo que quieren hacer si se llevan el máximo tiempo posible: 100.000 euros.

“Queremos dejar al Coachella al nivel del barro”: el atractivo proyecto que deja a Juanra Bonet sin palabras

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Las mamis rurales lo están dando todo en su paso por Juego de pelotas y, por ahora, no les ha ido nada mal. Aunque han perdido a dos de los componentes en las primeras rondas, siguen manteniendo la ilusión por ganar los 100.000 euros del premio final.

“¿No te acuerdas del Quimi y la Valle?”: conflicto en el equipo de Las mamis rurales por Compañeros

Nuria, la capitana, le ha dejado claro a Juanra Bonet que ellas aspiran a llevarse la máxima cifra posible porque tienen un proyecto muy interesante y jugoso entre manos: “Queremos dejar al Coachella al nivel del barro”.

Las mamis rurales quieren organizar un festival de música ‘familyfriendly’ que también cuente con una zona de atracciones para niños, apartados culturales y mucho más. Todo para situar a su pueblo en el mapa y ofrecer un espacio de disfrute a diferentes generaciones. ¡Escucha la idea al completo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

“Queremos dejar al Coachella al nivel del barro”: el atractivo proyecto que deja a Juanra Bonet sin palabras

“Queremos dejar al Coachella al nivel del barro”: el atractivo proyecto que deja a Juanra Bonet sin palabras

‘Imagine’, la canción ‘trampa’ que podría cambiar el rumbo de Juego de Pelotas

‘Imagine’, la canción ‘trampa’ que podría cambiar el rumbo de Juego de Pelotas

“¿No te acuerdas del Quimi y la Valle?”: conflicto en el equipo de Las mamis rurales por Compañeros

“¿No te acuerdas del Quimi y la Valle?”: conflicto en el equipo de Las mamis rurales por Compañeros

¿Le ayudarán sus conocimientos futbolísticos a evitar la caída? Ángel se la juega con un equipo de Segunda
Mejores momentos | Programa 2

¿Le ayudarán sus conocimientos futbolísticos a evitar la caída? Ángel se la juega con un equipo de Segunda

Disfruta de la entrevista completa a Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López en El Hormiguero
Inolvidable

Disfruta de la entrevista completa a Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López en El Hormiguero

¡Museo trampa! Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra se convierten en ladrones en El Hormiguero
Desternillante

¡Museo trampa! Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra se convierten en ladrones en El Hormiguero

El equipo de ciencia les ha preparado un museo lleno de trampas que ha puesto a prueba su capacidad como ladrones de guante blanco.

¡Vaya lío! Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra se divierten con el teléfono escacharrado rumano
Junto con Pablo Motos

¡Vaya lío! Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra se divierten con el teléfono escacharrado rumano

Los cuatro coaches de La Voz han hecho el máximo esfuerzo para demostrar buena memoria y pronunciación... ¡pero ha sido casi imposible!

Los mejores consejos de Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López para la gente que sueña con ser artista

Los mejores consejos de Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López para la gente que sueña con ser artista

Malú desvela en qué consiste el megabloqueo y otras novedades de La Voz 2025: "Es fascinante"

Malú desvela en qué consiste el megabloqueo y otras novedades de La Voz 2025: "Es fascinante"

Mika habla sobre su debut en La Voz y la barrera del idioma: "Entiendo todo"

Mika habla sobre su debut en La Voz y la barrera del idioma: "Entiendo todo"

Publicidad