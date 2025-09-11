“Queremos dejar al Coachella al nivel del barro”: el atractivo proyecto que deja a Juanra Bonet sin palabras

Las mamis rurales lo están dando todo en su paso por Juego de pelotas y, por ahora, no les ha ido nada mal. Aunque han perdido a dos de los componentes en las primeras rondas, siguen manteniendo la ilusión por ganar los 100.000 euros del premio final.

Nuria, la capitana, le ha dejado claro a Juanra Bonet que ellas aspiran a llevarse la máxima cifra posible porque tienen un proyecto muy interesante y jugoso entre manos: “Queremos dejar al Coachella al nivel del barro”.

Las mamis rurales quieren organizar un festival de música ‘familyfriendly’ que también cuente con una zona de atracciones para niños, apartados culturales y mucho más. Todo para situar a su pueblo en el mapa y ofrecer un espacio de disfrute a diferentes generaciones. ¡Escucha la idea al completo en el vídeo de arriba!