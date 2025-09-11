¡A un paso de los 100.000 euros! Clara se la juega con sonidos de aves

Las mamis rurales han conseguido superar a sus contrincantes y llegan a la ronda final con la ilusión de llevarse los 100.000 euros de premio para poder organizar un festival que, según ellas, nada le tendría que enviar al Coachella.

A pesar de que Nuria, la capitana, había llegado también seca a la ronda final, tanto ella como Vero han preferido que sea Clara la que se lo juegue todo con una última pregunta relacionada con las aves.

Clara ha comenzado la prueba muy segura de sí misma y ha conseguido adivinar los primeros sonidos de aves que se escondían en los paneles. Sin embargo, a medida que las opciones se reducían, sus nervios aumentaban. ¿Habrá dado con la respuesta incorrecta? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!