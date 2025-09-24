Avance
“Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas
Esta noche se enfrentarán en un intenso y divertido duelo El clan Watagatá y los Retales, que prometen regalarnos grandes momentos.
Juego de pelotas nos está regalando grandes momentos y Juanra Bonet no deja de sorprenderse con las ocurrencias y con los propósitos de los concursantes que sueñan llevarse los posibles 100.000 euros en la ronda final.
Esta noche, nos visitarán dos equipos que vienen dispuestos a darlo todo y que prometen dar mucha guerra: El clan Watagatá, procedente de Sevilla y los Retales, que llegan directamente desde Euskadi.
Juanra Bonet se sorprenderá al descubrir la variedad de perfiles que nos visitan esta noche, pero más de piedra se quedará cuando los vea desenvolverse en las cinco rondas. ¡Se vienen emociones fuertes! No te pierdas Juego de pelotas, esta noche a partir de las 22:50h en Antena 3.
