Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate en plató

El choque de Pilar Velasco y Gema Huesca por el juicio a Begoña Gómez: "Este procedimiento es una rareza"

Las periodistas tenían posiciones encontradas sobre la decisión del juez Peinado de que la causa de Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular.

Debate en el plató.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Será un jurado popular quien juzgue la causa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Este jurado dirimirá la causa que pesa sobre Gómez, acusada de malversación.

Las periodistas expertas en tribunales Pilar Velasco y Gema Huesca discrepaban sobre esta decisión del juez Juan Carlos Peinado. El último auto del magistrado ha generado no pocas reacciones y ha traído de vuelta a la actualidad el debate sobre el jurado popular. ¿Son convenientes? ¿Está la ciudadanía lo suficientemente preparada¿ ¿Demasiado condicionada?

"No tiene otra alternativa"

Gema Huesca, periodista de tribunales y justicia del periódico La Razón, compartía la opinión tanto de magistrados progresistas como conservadores, que consultaba la tarde del miércoles. Afirma que todos, con unanimidad le aseguraron que el juez Peinado "está haciendo lo que tiene que hacer" conforme a la ley: "No tiene otra alternativa", sentenciaba. La ley de jurado popular incluye una sere de delitos que se juzgan así, entre ellos la malversación.

Pilar Velasco, sin embargo, pone en duda que un delito de malversación tenga que ser juzgado por un jurado popular cuando a ella las cifras que le dan son que en 2024 se han celebrado 2.664 juicios en la comunidad de Madrid. Y de ese total, por delitos de malversación con jurado popular solo uno. "Estos juicios son una rareza en las vistas. Estamos hablando de una causa polarizada en la que los medios están opinando, es una excepción", determina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", nos adentramos en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Debate en el plató.

El choque de Pilar Velasco y Gema Huesca por el juicio a Begoña Gómez: "Este procedimiento es una rareza"

Mar Flores y Bertín Osborne

Mar Flores se sincera sobre su relación con Bertín Osborne: "En su momento me hizo daño, pero ahora guardo buen recuerdo"

Del instinto de protección de Nacho al susto de Laura: todas las caídas del cuarto programa de Juego de pelotas

Del instinto de protección de Nacho al susto de Laura: todas las caídas del cuarto programa de Juego de pelotas

Pablo López
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz: la reacción de Pablo López al escuchar a un talent sevillano cantar su canción

García- Page, en Espejo Público
Un Café con Susanna

Emiliano García- Page, con Susanna Griso: "¿Feliz con una nueva candidatura de Pedro Sánchez? Tanto como usted"

Alejandro Amenábar se broma de los fallos de Julio Peña en el juego de las hormigas: “Es que lo tomo muy en serio”
¿Real o ilusión?

El pique entre Alejandro Amenabar y Julio Peña en El Hormiguero: “Es que lo tomo muy en serio”

El actor ha sido engañado por las ilusiones ópticas que le ha enseñado Trancas en ‘3 tristes dimensiones’

Álex González en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la llegada de Álex González

El actor español será el protagonista en una noche que promete risas y emociones fuertes.

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

Unai, a un paso de la gloria… ¿qué películas han ganado más de 10 Goyas?

“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

“Por lo menos no me he despeinado”: Nacho afronta con positividad su caída a la piscina

¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas

¿Han cambiado las preposiciones? Los dos equipos se vuelven locos analizando las posibles respuestas de Juego de pelotas

Publicidad