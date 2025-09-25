El choque de Pilar Velasco y Gema Huesca por el juicio a Begoña Gómez: "Este procedimiento es una rareza"

Será un jurado popular quien juzgue la causa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Este jurado dirimirá la causa que pesa sobre Gómez, acusada de malversación.

Las periodistas expertas en tribunales Pilar Velasco y Gema Huesca discrepaban sobre esta decisión del juez Juan Carlos Peinado. El último auto del magistrado ha generado no pocas reacciones y ha traído de vuelta a la actualidad el debate sobre el jurado popular. ¿Son convenientes? ¿Está la ciudadanía lo suficientemente preparada¿ ¿Demasiado condicionada?

"No tiene otra alternativa"

Gema Huesca, periodista de tribunales y justicia del periódico La Razón, compartía la opinión tanto de magistrados progresistas como conservadores, que consultaba la tarde del miércoles. Afirma que todos, con unanimidad le aseguraron que el juez Peinado "está haciendo lo que tiene que hacer" conforme a la ley: "No tiene otra alternativa", sentenciaba. La ley de jurado popular incluye una sere de delitos que se juzgan así, entre ellos la malversación.

Pilar Velasco, sin embargo, pone en duda que un delito de malversación tenga que ser juzgado por un jurado popular cuando a ella las cifras que le dan son que en 2024 se han celebrado 2.664 juicios en la comunidad de Madrid. Y de ese total, por delitos de malversación con jurado popular solo uno. "Estos juicios son una rareza en las vistas. Estamos hablando de una causa polarizada en la que los medios están opinando, es una excepción", determina.

