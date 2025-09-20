Juanra Bonet recibe a El clan Watagatá y Retales el miércoles en Juego de Pelotas: "¡Dale al play!"

Juego de pelotas sigue triunfando en audiencias. El concurso conducido por Juanra Bonet, tras convertirse en el mejor estreno de televisión en España en más de 2 años, se confirmó como el programa líder de la noche de los miércoles. Además, ya están preparados los dos nuevos equipos que quieren hacerse con el premio de 100.000 euros.

El concurso de Antena 3 vive este miércoles, tras El Hormiguero, un nuevo duelo de conocimiento, risas y chapuzones con dos equipos muy particulares: El clan Watagatá y Retales. Besaneros se llevó 47.000 euros. ¿Les superarán?

En este programa, la piscina del plató volverá a convertirse en el mayor enemigo de los concursantes, que deberán demostrar no solo su cultura general, sino también su capacidad para mantener la calma frente a las pelotas gigantes, que pueden empujarlos al agua en cualquier momento.