Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Batallas

Mika pone a prueba a Nerea y Teresa en una Batalla llena de contrastes

Nerea y Teresa han unido sus voces con ‘The Visitor’ en las Batallas de La Voz. Su evolución ha dejado a Mika bloqueado, pero finalmente ha elegido a Teresa.

La Voz pone a prueba a Nerea y Teresa en una Batalla llena de contrastes

La Voz pone a prueba a Nerea y Teresa en una Batalla llena de contrastes

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Dos estilos musicales muy diferentes se han encontrado sobre el escenario de La Voz. Nerea y Teresa han interpretado ‘The Visitor’, demostrando todo lo que han trabajado para conseguir una actuación llena de personalidad.

Las dos talents han conseguido sorprender a Mika, que no sabía cómo enfrentarse a la decisión. “Estoy bloqueado”, ha reconocido el coach después de escucharlas.

“Habéis hecho una progresión en muy poco tiempo”, ha señalado Mika, destacando la evolución que ambas han demostrado desde los primeros ensayos hasta su Batalla.

Finalmente, el coach ha decidido que Teresa continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de este enfrentamiento.

Melendi, al borde de las lágrimas con el ensayo de Lorena y Enrique: “Sois muy buenos”

Melendi, al borde de las lágrimas con el ensayo de Lorena y Enrique: “Sois muy buenos”

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Melendi y Omar en La Voz

Omar pasa al equipo de Melendi tras un rápido robo: sigue en directo las segundas Batallas de La Voz

Karim y Marina emocionan hasta las lágrimas a Pablo López con ‘Titanic’ en La Voz

¡Increíble!: Karim y Marina emocionan hasta las lágrimas a Pablo López con ‘Titanic’

Leticia gana a Paz en la batalla más tierna de La Voz con un tema de Marlena

Leticia gana a Paz en la batalla más tierna del equipo de Pablo López con un tema de Marlena

Omar y Sergio dejan sin respiración a Pablo López con Lewis Capaldi en La Voz
Actuación | Batallas

Omar y Sergio dejan sin respiración a Pablo López con Lewis Capaldi: "Lo he sentido"

Juego de pelotas estrena muy pronto su segunda temporada con Patricia Conde
¿Quién caerá a la piscina?

Juego de pelotas estrena muy pronto su segunda temporada con Patricia Conde y David Fernández

La Voz pone a prueba a Nerea y Teresa en una Batalla llena de contrastes
Actuación | Batallas

Mika pone a prueba a Nerea y Teresa en una Batalla llena de contrastes

Nerea y Teresa han unido sus voces con ‘The Visitor’ en las Batallas de La Voz. Su evolución ha dejado a Mika bloqueado, pero finalmente ha elegido a Teresa.

Mika apuesta por Susana tras una Batalla que le ha hecho dudar hasta el final en La Voz
Actuación | Batallas

Mika apuesta por Susana tras una Batalla que le ha hecho dudar hasta el final

Pedro y Susana han interpretado ‘Candy’ en las Batallas de La Voz. Los dos han tenido que enfrentarse a un nuevo estilo musical y Mika ha elegido a Susana para continuar.

Mika reconoce las dificultades de Beltrán y Rubén en La Voz: “Están aprendiendo”

Mika reconoce las dificultades de Beltrán y Rubén en las Batallas: “Están aprendiendo”

De La Voz Kids a enfrentarse en La Voz: Ana y Marcos protagonizan una Batalla muy especial

De La Voz Kids a enfrentarse en La Voz: Ana y Marcos protagonizan una Batalla muy especial

Lola Índigo pone a prueba a Borja y Sean con un clásico del rock en La Voz

Lola Índigo pone a prueba a Borja y Sean con un clásico del rock en las Batallas

Publicidad