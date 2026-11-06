Mika pone a prueba a Nerea y Teresa en una Batalla llena de contrastes

Dos estilos musicales muy diferentes se han encontrado sobre el escenario de La Voz. Nerea y Teresa han interpretado ‘The Visitor’, demostrando todo lo que han trabajado para conseguir una actuación llena de personalidad.

Las dos talents han conseguido sorprender a Mika, que no sabía cómo enfrentarse a la decisión. “Estoy bloqueado”, ha reconocido el coach después de escucharlas.

“Habéis hecho una progresión en muy poco tiempo”, ha señalado Mika, destacando la evolución que ambas han demostrado desde los primeros ensayos hasta su Batalla.

Finalmente, el coach ha decidido que Teresa continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de este enfrentamiento.