Tras El Hormiguero
Un duelo de “estrellas del espectáculo” inaugura esta noche Juego de pelotas: cómicos contra cantantes
Cinco humoristas a un lado y cinco artistas al otro: así son los “rutilantes equipos” que darán el pistoletazo de salida al formato.
Publicidad
El esperado Juego de pelotas ha llegado a Antena 3. Después de tanta espera, el famoso formato aterriza esta noche en el prime time de la cadena para brindarnos algunas noches inolvidables.
En este primer programa, un grupo de cómicos se enfrentará a cinco artistas en un “rutilante” duelo. Agustín Jiménez, Henar Álvarez, El Monaguillo, Susi Caramelo y David Fernández se verán las caras con Angy Fernández, Carlos Baute, Rosa, Blas Cantó y Melody.
Más Noticias
- Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"
- Gran estreno de Juego de pelotas, esta noche en Antena 3: "Nos vamos a mojar"
- Juanra Bonet hace de guía para sorprender con el espectacular plató de Juego de Pelotas
- Juanra Bonet se enfrenta a las palabras prohibidas para explicar Juego de pelotas
- "En este concurso, las pelotas son malvadas": Juego de pelotas, el miércoles en Antena 3
Las “estrellas del espectáculo” llegan con muchas ganas de conseguir el mayor dinero posible para donar a la ONG que elijan. No te pierdas el duelo, te esperamos esta noche después de El Hormiguero. De momento, tienes un aperitivo en forma de vídeo. ¡Dale al play y descubre cómo empieza el primer programa!
Publicidad