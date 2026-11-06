Mika reconoce las dificultades de Beltrán y Rubén en las Batallas: “Están aprendiendo”

Las segundas oportunidades han sido las protagonistas de una nueva Batalla del equipo de Mika. Beltrán y Rubén han unido sus voces para interpretar ‘Salitre’, de Manuel Carrasco, demostrando sus ganas de seguir creciendo en la música.

Los dos talents han afrontado un reto importante sobre el escenario y Mika ha querido valorar su actuación teniendo en cuenta su experiencia. “Tienen una falta de experiencia brutal, pero al mismo tiempo es normal porque son dos talents que están aprendiendo”, ha asegurado el coach.

“No se puede bloquear la voz”, ha señalado Mika, dejando una reflexión sobre la importancia de seguir desarrollándose como artistas.

Una Batalla en la que Mika ha decidido apostar por Beltrán. ¡Dale al play y disfruta de su actuación!