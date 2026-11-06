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Actuación | Batallas

Mika apuesta por Susana tras una Batalla que le ha hecho dudar hasta el final

Pedro y Susana han interpretado ‘Candy’ en las Batallas de La Voz. Los dos han tenido que enfrentarse a un nuevo estilo musical y Mika ha elegido a Susana para continuar.

Mika apuesta por Susana tras una Batalla que le ha hecho dudar hasta el final en La Voz

Mika apuesta por Susana tras una Batalla que le ha hecho dudar hasta el final en La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Salir de la zona de confort no siempre es fácil. Pedro y Susana han tenido que adaptarse a un repertorio diferente al que están acostumbrados para enfrentarse en las Batallas de La Voz con ‘Candy’.

Los dos talents han conseguido conectar durante la actuación y demostrar su capacidad para afrontar nuevos retos. “Parece fácil, pero no lo es”, han reconocido sobre la dificultad de interpretar este tema.

Mika ha tenido que enfrentarse a una decisión complicada después de escucharles. El coach no tenía claro con cuál de las dos voces quería continuar, pero finalmente ha tomado una decisión.

Susana ha sido la elegida para seguir en el equipo de Mika, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla. ¡Vuelve a ver la batalla en el vídeo de arriba!

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