Mika apuesta por Susana tras una Batalla que le ha hecho dudar hasta el final

Salir de la zona de confort no siempre es fácil. Pedro y Susana han tenido que adaptarse a un repertorio diferente al que están acostumbrados para enfrentarse en las Batallas de La Voz con ‘Candy’.

Los dos talents han conseguido conectar durante la actuación y demostrar su capacidad para afrontar nuevos retos. “Parece fácil, pero no lo es”, han reconocido sobre la dificultad de interpretar este tema.

Mika ha tenido que enfrentarse a una decisión complicada después de escucharles. El coach no tenía claro con cuál de las dos voces quería continuar, pero finalmente ha tomado una decisión.

Susana ha sido la elegida para seguir en el equipo de Mika, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla. ¡Vuelve a ver la batalla en el vídeo de arriba!