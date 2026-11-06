Julieta gana la Batalla frente a Charlotte con la batalla más reñida de La Voz

Dos de las voces más potentes del equipo de Lola Índigo se han enfrentado en las segundas Batallas de La Voz. Charlotte y Julieta han interpretado ‘Midnight Sun’, de Zara Larsson, en una actuación en la que ambas han demostrado todo su potencial.

Lola no ha dudado en acercarse a darles un abrazo al terminar: “Les puse esta canción porque sé que la podían cantar”, ha asegurado la coach, orgullosa del trabajo de las dos artistas.

“Son las mejores vocalistas de mi equipo”, ha reconocido Lola, consciente de que tenía que tomar una decisión complicada entre dos de sus grandes voces.

Finalmente, la coach ha elegido a Julieta para continuar en La Voz: “Si lo tengo que valorar, esta Batalla la ha ganado Julieta”, ha señalado tras una actuación de gran nivel. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!