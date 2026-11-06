Nerea e Idoia protagonizan un auténtico batallón y Lola Índigo valora su conexión: "Cantáis precioso"

Dos estilos muy diferentes se han encontrado sobre el escenario de La Voz. Nerea e Idoia han interpretado ‘La tirana’, de Mon Laferte y Nathy Peluso, en una Batalla llena de personalidad.

Las dos talents han demostrado su particular manera de sentir la música y han recibido unas bonitas palabras: “Podríais ser hadas, cantáis las dos precioso, cada una en su estilo”.

Lola Índigo ha reconocido que no ha sido su mejor pase, pero ha destacado otros aspectos importantes, como la complicidad que han demostrado durante la actuación.

Finalmente, la coach ha decidido que Nerea continúe en su equipo, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla.