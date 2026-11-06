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Actuación | Batallas

De La Voz Kids a enfrentarse en La Voz: Ana y Marcos protagonizan una Batalla muy especial

Ana Pé y Marcos, antiguos concursantes de La Voz Kids, han abierto las segundas Batallas del equipo de Mika. Los dos han impresionado a los coaches, pero Marcos ha sido el elegido para continuar.

De La Voz Kids a enfrentarse en La Voz: Ana y Marcos protagonizan una Batalla muy especial

De La Voz Kids a enfrentarse en La Voz: Ana y Marcos protagonizan una Batalla muy especial

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Celia Gil
Celia Gil
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De La Voz Kids a enfrentarse en las Batallas de adultos. Ana Pé y Marcos han vuelto a demostrar todo lo que han evolucionado desde su paso por la versión infantil del programa, esta vez interpretando juntos ‘Momma Song’.

Los dos talents han protagonizado una actuación que ha dejado impresionados a los coaches y ha puesto a Mika ante una decisión muy complicada.

Pablo López ha destacado el enorme potencial de ambos y ha asegurado que tienen mucho futuro por delante, reconociendo el gran nivel que han demostrado sobre el escenario.

Finalmente, Mika ha decidido apostar por Marcos para continuar en su equipo, convirtiéndose en el ganador de esta Batalla. ¡Lo puedes volver a ver en el vídeo de arriba!

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