Lola Índigo pone a prueba a Borja y Sean con un clásico del rock en las Batallas

El rock ha llegado a las Batallas de La Voz de la mano de Borja y Sean, que se han enfrentado con ‘Sweet Child O' Mine’, de Guns N' Roses, uno de los grandes clásicos del género.

Los dos talents han aceptado el reto de Lola Índigo y han conseguido sorprender a los coaches con su actuación. “¡Qué locura!”, ha reaccionado Mika nada más terminar la canción.

Lola tampoco ha podido ocultar su satisfacción por el trabajo de ambos: “Estoy muy feliz, gracias por aceptar el reto y hacerlo así”, ha asegurado la coach, orgullosa de cómo han defendido el tema.

Aunque la decisión no ha sido fácil, Lola Índigo ha apostado por Borja para continuar en La Voz, convirtiéndose en el ganador de esta Batalla.