Del estilazo de Blas Cantó al susto de Angy: todas las caídas a la piscina del primer programa de Juego de pelotas

El Monaguillo ha tenido el gran honor de protagonizar el primer chapuzón de Juego de pelotas. Sin embargo, no ha sido el único en caer a la piscina, ni mucho menos. El estreno del concurso fue estelar con un duelo entre cómicos y cantantes, con victoria de los humoristas. De hecho, Agustín Jiménez estuvo a punto de llevarse los 100.000 euros.

Durante el programa, hubo piscinazos para todos los gustos: desde el susto que se llevó Angy Fernández hasta el estilazo de Blas Cantó con los brazos en cruz, pasando por la bomba de Carlos Baute. También Rosa López y David Fernández recibieron pelotazos.

En Juego de Pelotas, cada fallo se paga con un buen chapuzón y el duelo entre estrellas del espectáculo ya ha dejado algunos para enmarcar. ¡No te pierdas el resumen en el vídeo!