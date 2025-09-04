Antena 3 LogoAntena3
Los mejores 'pelotazos'

Del estilazo de Blas Cantó al susto de Angy: todas las caídas a la piscina del primer programa de Juego de pelotas

Hasta seis jugadores, entre cómicos y cantantes, han acabado a la piscina empujados por las bolas gigantes. ¡Revive estos momentazos!

Alberto Mendo
Publicado:

El Monaguillo ha tenido el gran honor de protagonizar el primer chapuzón de Juego de pelotas. Sin embargo, no ha sido el único en caer a la piscina, ni mucho menos. El estreno del concurso fue estelar con un duelo entre cómicos y cantantes, con victoria de los humoristas. De hecho, Agustín Jiménez estuvo a punto de llevarse los 100.000 euros.

Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas

Durante el programa, hubo piscinazos para todos los gustos: desde el susto que se llevó Angy Fernández hasta el estilazo de Blas Cantó con los brazos en cruz, pasando por la bomba de Carlos Baute. También Rosa López y David Fernández recibieron pelotazos.

En Juego de Pelotas, cada fallo se paga con un buen chapuzón y el duelo entre estrellas del espectáculo ya ha dejado algunos para enmarcar. ¡No te pierdas el resumen en el vídeo!

Programas

