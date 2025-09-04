Los mejores 'pelotazos'
Del estilazo de Blas Cantó al susto de Angy: todas las caídas a la piscina del primer programa de Juego de pelotas
Hasta seis jugadores, entre cómicos y cantantes, han acabado a la piscina empujados por las bolas gigantes. ¡Revive estos momentazos!
Publicidad
El Monaguillo ha tenido el gran honor de protagonizar el primer chapuzón de Juego de pelotas. Sin embargo, no ha sido el único en caer a la piscina, ni mucho menos. El estreno del concurso fue estelar con un duelo entre cómicos y cantantes, con victoria de los humoristas. De hecho, Agustín Jiménez estuvo a punto de llevarse los 100.000 euros.
Durante el programa, hubo piscinazos para todos los gustos: desde el susto que se llevó Angy Fernández hasta el estilazo de Blas Cantó con los brazos en cruz, pasando por la bomba de Carlos Baute. También Rosa López y David Fernández recibieron pelotazos.
Más Noticias
- Juego de pelotas arrolla en su debut con un 18,6% de audiencia, el mejor estreno de televisión en España en más de 2 años
- Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas
- El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes
- Blas Cantó pierde los nervios antes de ser eliminado: “¡Las pelotas en juego las tengo yo!”
- Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”
En Juego de Pelotas, cada fallo se paga con un buen chapuzón y el duelo entre estrellas del espectáculo ya ha dejado algunos para enmarcar. ¡No te pierdas el resumen en el vídeo!
Publicidad