Los choques entre Toni Bolaño y Javier Caraballo, con ruido de 'Lawfare' de fondo: "Pedro Sánchez era poco menos que un apestado"

En el centro de la discusión están las acusaciones a los distintos jueces instructores de las diferentes causas, procedentes de uno y otro lado de la política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado en numerosas ocasiones contra Moncloa y el PSOE por sus ataques a los jueces. Sin embargo era ella misma la que este martes sembraba dudas sobre la jueza, que ha decidido enviar al banquillo de los acusados. Insinuaba la política madrileña que las acusaciones de fraude formarían parte de una campaña de cortinas de humo sobre los procesos que investigan a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por malversación, y a David Sánchez, hermano del presidente, por prevaricación y tráfico de influencias.

"Una declaración de culpabilidad"

"Consejos vendo que para mí no tengo"

El periodista Javier Caraballo apuntaba que Ayuso "no ha cambiado", y que desde el principio ha asegurado que el caso contra González Amador "era una conspiración de todos los poderes del Estado contra su novio". Sentenciando que la presidenta madrileña haría todo lo contrario a predicar con el ejemplo: "Lo normal ahora es criticar a los jueces y decir que existe un 'Lawfare'. Porque el que se cree inocente, defiende su inocencia ante el juez".

Para Caraballo, esos ataques deliberados que hacen algunos políticos a la Justicia, representa una suerte de confesión: "Ese argumento es una declaración de culpabilidad".

"Un insulto a la inteligencia"

En la misma línea dura, pero desde las antípodas ideológicas de Díaz Ayuso, se pronunciaba el también periodista y colaborador habitual de Espejo Público Toni Bolaño, pero lo hacía en referencia al caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. En especial respecto a la última decisión de Peinado de enviar a juicio, con jurado popular, a la mujer del presidente Pedro Sánchez: "Es un insulto a la inteligencia".

Bolaño hacia una diferencia entre los casos aludiendo a la no existencia de "pruebas concretas" o tan solo de indicios. Y al retomar este mismo caso más adelante, Bolaño iba más allá y cargaba de nuevo contra Juan Carlos Peinado, para definirle como "un juez mediático", entrando además a valorar negativamente sus últimos autos: "Es obsceno todo lo que está haciendo. (…) Vomitivo".

Esas duras palabras de Toni hacían que Javier le animara con ironía a seguir 'rajando'. Instaba a su compañero a decir lo que en estaría pensando a su juicio: "Se valiente y dilo. Dile: 'Señor Peinado es usted un prevaricador'. ¡Díselo!".

El choque entre ambos tertulianos se repetía en varias ocasiones a lo largo de la primera hora del programa. En uno de esos nuevos asaltos Caraballo, tras conocer un mensaje al chat secreto del programa, procedente del PSOE, expresaba lo siguiente: "Esta no es una cosa de dos jueces locos que van contra el presidente del Gobierno".

