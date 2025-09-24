En El Hormiguero
Pedro J. Ramírez revela el presidente del Gobierno con el que mejor se ha llevado: “Era muy tolerante”
El director de El Español ha desvelado detalles sobre su relación con varios políticos a lo largo de sus 45 años al frente del diario.
Publicidad
Pedro J. Ramírez tiene incontables anécdotas con políticos del Gobierno. Director del diario El Español, ha venido a El Hormiguero para compartir algunas de las más interesantes...e insólitas.
Desde el postre favorito de José Luis Rodríguez Zapatero hasta sus partidos de pádel con José María Aznar, el periodista ha detallado su relación con distintos miembros del PP y del PSOE. “Zapatero era lo que mejor toleraba las críticas”, ha dicho a Pablo Motos.
Trancas también le ha preguntado sobre los bastidores de las noticias, con enfoque en los métodos más efectivos para sacarle información a una persona...y el director ha develado algunos trucos. ¡No te lo pierdas!
Publicidad