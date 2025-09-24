La impactante confesión de Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público: "No he sido capaz de volver a la ciudad de la que salí"

La abogada Cruz Sánchez de Lara comenzaba pidiendo disculpas con anterioridad por algo que imaginaba que sucedería más tarde. Se emocionaba en directo y se le saltaban las lágrimas "después de 23 años" de lo ocurrido. También quería perdón a sus padres de antemano por hacer público la pesadilla que vivió hace más de dos décadas.

Pese a no ser la fecha que en su DNI aparece como la de su cumpleaños, cada 24 de septiembre Cruz celebra que volvió a nacer. Huyó de la constante amenaza y el continuo temer por su vida, y lo peor, por las de su hijo y sus padres: "No he sido capaz de volver a la ciudad de la que salí". Reconoce que solo ha podido hacerlo en alguna ocasión aislada y acompañada de protección policial, así como de la orden de alejamiento dictada en su día. Admite que la razón por la que no ha vuelto es una: "Por miedo".

Llegó a Madrid procedente de una ciudad de cuyo nombre no ha querido acordarse, pero a la que va a regresar próximamente, en un viaje que quiere que sirva de reconciliación personal, lamentando que su hijo no la haya conocido aún.

"Llegué a Madrid con una maleta, un niño de 4 años y un problema muy grave que no sabía reconocer", explicaba.

Cruz sufrió maltrato por parte de su exmarido.

"No soy una mujer débil"

Agradecía seguir con vida y estar en la situación que está hoy, en parte, por mujeres como Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE y activista feminista que el martes intervenía de manera elocuente en el programa y este miércoles visitaba el plató. Al mismo tiempo reprochaba a la ministra Ana Redondo las palabras que pronunciaba minutos antes en el Congreso.

La prestigiosa abogada reconocía que aunque no se siente una mujer débil, eso no implica que no sea frágil ante ciertas circunstancias: "Al acercarme a 50 kilómetros de la ciudad donde yo residía, las manos me temblaban".

Fruto de esos malos tratos de su expareja apareció en ella un miedo inmenso, tanto que aprendió a distinguir de forma meridianamente clara dos conceptos: el miedo y el riesgo: "El miedo es subjetivo, el riesgo es objetivo".

