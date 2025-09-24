Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Maltrato

La impactante confesión de Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público: "No he sido capaz de volver a la ciudad de la que salí"

Cruz Sánchez de Lara, colaboradora habitual del programa y abogada y activista de Derechos Humanos y sostenibilidad, ha reconocido un episodio de su vida del que nunca había hablado públicamente con anterioridad.

Cruz Sánchez de Lara

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La abogada Cruz Sánchez de Lara comenzaba pidiendo disculpas con anterioridad por algo que imaginaba que sucedería más tarde. Se emocionaba en directo y se le saltaban las lágrimas "después de 23 años" de lo ocurrido. También quería perdón a sus padres de antemano por hacer público la pesadilla que vivió hace más de dos décadas.

Pese a no ser la fecha que en su DNI aparece como la de su cumpleaños, cada 24 de septiembre Cruz celebra que volvió a nacer. Huyó de la constante amenaza y el continuo temer por su vida, y lo peor, por las de su hijo y sus padres: "No he sido capaz de volver a la ciudad de la que salí". Reconoce que solo ha podido hacerlo en alguna ocasión aislada y acompañada de protección policial, así como de la orden de alejamiento dictada en su día. Admite que la razón por la que no ha vuelto es una: "Por miedo".

Llegó a Madrid procedente de una ciudad de cuyo nombre no ha querido acordarse, pero a la que va a regresar próximamente, en un viaje que quiere que sirva de reconciliación personal, lamentando que su hijo no la haya conocido aún.

"Llegué a Madrid con una maleta, un niño de 4 años y un problema muy grave que no sabía reconocer", explicaba.

Cruz sufrió maltrato por parte de su exmarido.

"No soy una mujer débil"

Agradecía seguir con vida y estar en la situación que está hoy, en parte, por mujeres como Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE y activista feminista que el martes intervenía de manera elocuente en el programa y este miércoles visitaba el plató. Al mismo tiempo reprochaba a la ministra Ana Redondo las palabras que pronunciaba minutos antes en el Congreso.

La prestigiosa abogada reconocía que aunque no se siente una mujer débil, eso no implica que no sea frágil ante ciertas circunstancias: "Al acercarme a 50 kilómetros de la ciudad donde yo residía, las manos me temblaban".

Fruto de esos malos tratos de su expareja apareció en ella un miedo inmenso, tanto que aprendió a distinguir de forma meridianamente clara dos conceptos: el miedo y el riesgo: "El miedo es subjetivo, el riesgo es objetivo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Encontronazo entre Mariló y Susana Díaz.

Alto voltaje en el enfrentamiento entre Susana Díaz y Mariló Montero: " ¡Tú sabrás por qué te quitaron de allí!"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Cruz Sánchez de Lara

La impactante confesión de Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público: "No he sido capaz de volver a la ciudad de la que salí"

“Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas

“Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas

Bolaño vs. Caraballo

Los choques entre Toni Bolaño y Javier Caraballo, con ruido de 'Lawfare' de fondo: "Pedro Sánchez era poco menos que un apestado"

El aviso de Susana Saborido a Joaquín: “A ver que vas a decir porque yo no tengo nada feo”
El sábado a las 22:00 horas

El aviso de Susana Saborido a Joaquín: “A ver que vas a decir porque yo no tengo nada feo”

Pedro J. Ramírez revela el presidente del gobierno con quien se ha llevado mejor: “Era muy tolerante”
En El Hormiguero

Pedro J. Ramírez revela el presidente del Gobierno con el que mejor se ha llevado: “Era muy tolerante”

Pensión
Y AHORA SONSOLES

Antonia, jubilada con 28 años cotizados: “Con 800 euros de pensión no llego a fin de mes”

Tras una vida entera trabajando desde los 14 años, Antonia se vio obligada a jubilarse con 65. Ahora, con solo 800 euros de pensión, asegura que volvería a trabajar.

Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero tiende la alfombra roja para recibir a Alejandro Amenábar y Julio Peña

El programa disfrutará de una noche de cine con la llegada de uno de los directores españoles más famosos del planeta y un actor que está sorprendiendo a todos.

Así ha sido la entrevista completa a Pedro J. Ramírez en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Pedro J. Ramírez en El Hormiguero

Pedro J. Ramírez, sobre una posible reelección de Pedro Sánchez: "Va ser difícil que haya una democracia"

Pedro J. Ramírez, sobre una posible reelección de Pedro Sánchez: "Va ser difícil que haya una democracia"

Pedro J. Ramírez desvela los métodos para presionar a los periodistas: "El poder intenta engullir a quién le incomoda"

Pedro J. Ramírez desvela los métodos para presionar a los periodistas: "El poder intenta engullir a quién le incomoda"

Publicidad