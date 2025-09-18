Besaneros, al límite: la victoria y 47.000 euros se deciden con las “últimas pelotas en juego”

El tema que ha decidido la victoria en este programa de Juego de pelotas no podía ser más apropiado: la náutica. Besaneros se ha encontrado con esta patata caliente, aunque a Las Pavanas no les ha ido mejor justo antes con la geografía. De hecho, sólo ha sobrevivido uno de sus jugadores.

Para ganar, Besaneros debía mantener secos a dos de sus tres integrantes aún en liza. Paco, como portavoz, se ha encargado de tomar las decisiones. Ha pedido a Ana que se situara sobre “cabestrante” y a Sonia, sobre “feje”. “Como me caiga…”, advertía la jugadora, a lo que Paco ha respondido: “Si te caes, me odiarás”.

Las pelotas han caído en dos tandas y la primera ha repartido una de cal y otra de arena. Paco se ha salvado y Sonia ha terminado en la piscina. Quedaba por descubrir la suerte de Ana. El acierto suponía para Besaneros la victoria… y 47.000 euros. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!