El mundo de la náutica ha puesto en apuros al equipo, que no podía permitirse una doble eliminación como le acaba de ocurrir a Las Pavanas.

Besaneros, al límite: la victoria y 47.000 euros se deciden con las “últimas pelotas en juego”

Alberto Mendo
El tema que ha decidido la victoria en este programa de Juego de pelotas no podía ser más apropiado: la náutica. Besaneros se ha encontrado con esta patata caliente, aunque a Las Pavanas no les ha ido mejor justo antes con la geografía. De hecho, sólo ha sobrevivido uno de sus jugadores.

Descalabro entre Las Pavanas: ¡dos jugadoras eliminadas en la última ronda!

Para ganar, Besaneros debía mantener secos a dos de sus tres integrantes aún en liza. Paco, como portavoz, se ha encargado de tomar las decisiones. Ha pedido a Ana que se situara sobre “cabestrante” y a Sonia, sobre “feje”. “Como me caiga…”, advertía la jugadora, a lo que Paco ha respondido: “Si te caes, me odiarás”.

Las pelotas han caído en dos tandas y la primera ha repartido una de cal y otra de arena. Paco se ha salvado y Sonia ha terminado en la piscina. Quedaba por descubrir la suerte de Ana. El acierto suponía para Besaneros la victoria… y 47.000 euros. ¡Descubre el desenlace en el vídeo!

