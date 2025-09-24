El sábado a las 22:00 horas
El aviso de Susana Saborido a Joaquín: “A ver que vas a decir porque yo no tengo nada feo”
La presentadora de Emparejados advierte a su marido sobre el comentario que piensa hacer. ¿Qué dirá Joaquín de Susana Saborido? No te lo pierdas, el sábado a las 22:00 horas en Emparejados.
Virginia Troconis y Manuel Díaz visitan Emparejados para llenar de humor y confidencias el programa presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido.
Los presentadores se pondrán a prueba junto a los invitados revelando alguno de sus secretos mejor guardados.
Susana Saborido lanza un aviso a Joaquín ante un comentario que el presentador quiere hacer, “a ver que vas a decir porque yo no tengo nada feo”, le ha advertido su mujer. No te pierdas un nuevo programa de Emparejados, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.
