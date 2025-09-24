Digna se derrumba y confiesa a Damián la verdad sobre Jesús: “Todo fue un accidente”

Digna no ha soportado más el peso de su secreto y ha decidido contarle toda la verdad a Damián en Sueños de libertad. Entre lágrimas, le ha relatado el forcejeo con Jesús, el disparo y cómo Pedro lo encubrió todo para aparentar un accidente.

La revelación ha dejado a Damián sin palabras. El patriarca, dolido y enfadado, ha decidido echarla de su casa. Digna, rota por la confesión, sabe que nada volverá a ser igual tras descubrirse la verdad.