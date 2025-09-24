Bahar pierde a Evren en el momento más doloroso: el cirujano se marcha a EE.UU. sin despedirse

En Renacer, Bahar acude al hospital para ver a Evren y descubre que ya se ha marchado rumbo a Estados Unidos. La noticia la destroza, aunque recibe una carta donde él le pide perdón por no hacerlo en persona.

Desesperada, Bahar sigue una pista creyendo que aún podría alcanzarlo. Sin embargo, la persecución acaba en nada: la moto ya no le pertenece y Evren no aparece. La ilusión de un futuro juntos parece desvanecerse.