Pedro J. Ramírez desvela los métodos para presionar a los periodistas: "El poder intenta engullir a quién le incomoda"

El periodista ha contado cómo los Gobiernos pueden hacer caer medios de comunicación al completo.

Pedro J. Ramírez ha estado en El Hormiguero para repasar su trayectoria y compartir reflexiones sobre el periodismo y la actualidad. Su mirada crítica y su experiencia han dado lugar a un encuentro muy interesante.

El director de uno de los periódicos más leídos de España ha acudido al plató para presentar su libro de memorias en el que habla sobre la influencia que tiene el poder en los medios de comunicación y Pablo Motos no ha perdido la oportunidad de preguntarle por la manera en la que tiene el Gobierno de presionar a los periodistas.

Pedro ha asegurado que, o bien mandan muchos controles de hacienda, o envían a sicarios mediáticos para hundir la reputación de quien le incomode. El comunicador ha dicho que "el gran deber cívico de la sociedad" es encontrar la manera de ponerle límites al poder y ha aprovechado para criticar la gestión de Pedro Sánchez afirmando que las próximas elecciones serán las "más importantes de la historia de la democracia en España".

