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Àngel Llàcer interrumpe la fiesta: “Bertín ha muerto”

Àngel Llàcer ha dado la fatídica noticia a los invitados a la fiesta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el cantante Bertín Osborne ha muerto a manos del asesino enmascarado.

Àngel Llàcer interrumpe la fiesta: “Bertín ha muerto”

Àngel Llàcer interrumpe la fiesta: “Bertín ha muerto”

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Carmen Pardo
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Durante el cóctel que se estaba celebrando en el Museo de Ciencias Naturales, Àngel Llàcer ha interrumpido la amistosa charla para dar una horrible noticia a las celebridades, Bertín Osborne ha muerto.

El cantante ha sido asesinado, por honor a él, los invitados a la fiesta tendrán que investigar quién está detrás de tan temible asesinato.

Àngel Llàcer ha llevado al resto de las celebridades a la escena del crimen para ver las pistas antes que nadie. Entre las pistas que han encontrado hay un mando en la mano de Bertín, un polvo verde esparcido por la escena del crimen y una botella que ponía OX Cromo. ¿Quién ha sido capaz de cometer tan vil asesinato?

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