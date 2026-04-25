Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Una fiesta de muerte: juega en directo y gana 3000 euros

Mejores momentos | Programa 1

El enfado de Alberto Chicote al descubrir la mentira de Antonio Resines: “Me encanta que justifiques el juego sucio”

El equipo que encontró el arma con el que acabaron con la vida de Bertín se ha sincerado con sus rivales y les ha confesado que no les han contado toda la verdad.

El enfado de Alberto Chicote al descubrir la mentira de Antonio Resines

El enfado de Alberto Chicote al descubrir la mentira de Antonio Resines: “Me encanta que justifiques el juego sucio”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Glòria Serra ha decidido poner las cartas sobe la mesa con sus contrincantes, “no os contamos toda la verdad” ha asegurado.

Antonio Resines ha confesado que les han tirado una pista falsa y otra es verdad. “Nos hemos arrepentido muchísimo porque pensábamos que erais gentuza” les ha dicho el actor.

Unas palabras ante las que Alberto Chicote ha mostrado su indignación, “me encanta que justifiques el juego sucio” le ha dicho el cocinero al actor.

“Me asusta lo bien que mienten” ha afirmado Esperansa Grasia sobre las pistas falsas que les han dado sus rivales. ¿Conseguirán perdonarlos?

El zasca de Alberto Chicote a Marta Sánchez: “Si estuviera envenenada la comida, Marta ya habría muerto”

El zasca de Alberto Chicote a Marta Sánchez: “Si estuviera envenenada la comida, Marta ya habría muerto”

Antena 3» Programas» Una fiesta de muerte

Publicidad

Programas

El enfado de Alberto Chicote al descubrir la mentira de Antonio Resines

El enfado de Alberto Chicote al descubrir la mentira de Antonio Resines: “Me encanta que justifiques el juego sucio”

Glòria Serra confusa ante el pin del Rayo Vallecano: “¿RVM? Esto lo tendré que buscar, no sé lo que es” Agencia(*)

Glòria Serra confusa ante el pin del Rayo Vallecano: “¿RVM? Esto lo tendré que buscar, no sé lo que es”

El zasca de Alberto Chicote a Marta Sánchez: “Si estuviera envenenada la comida, Marta ya habría muerto”

El zasca de Alberto Chicote a Marta Sánchez: “Si estuviera envenenada la comida, Marta ya habría muerto”

Esperansa Grasia deja las cosas claras a Marta Sánchez: “Una croqueta siempre es una pista”
Mejores momentos | Programa 1

Esperansa Grasia deja las cosas claras a Marta Sánchez: “Una croqueta siempre es una pista”

El pique entre Ana Peleteiro y Esperansa Grasia: “Estaba yendo de chill por ser deportista profesional y dije a tomar por saco”
Mejores momentos | Programa 1

El pique entre Ana Peleteiro y Esperansa Grasia: “Estaba yendo de chill por ser deportista y dije a tomar por saco”

Àngel Llàcer interrumpe la fiesta: “Bertín ha muerto”
Mejores momentos | Programa 1

Àngel Llàcer interrumpe la fiesta: “Bertín ha muerto”

Àngel Llàcer ha dado la fatídica noticia a los invitados a la fiesta en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el cantante Bertín Osborne ha muerto a manos del asesino enmascarado.

Martín Savi e Iñigo Quintero emocionan cantando juntos ‘Si no estás’ al piano
Mejores momentos | Gala 3

Martín Savi e Iñigo Quintero emocionan cantando juntos ‘Si no estás’ al piano

La tercera gala de Tu cara me suena ha contado con nada menos que Íñigo Quinero de invitado, que no se ha resistido a cantar ‘Si no estás’ junto a Martín Savi.

Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios

Arturo Valls se salta la primera norma del presentador antes del desenmascaramiento de Labios

Vecinos

"Tengo un Excel con las relaciones sexuales de mis vecinos": la insólita solución de María Jesús a los ruidos de su comunidad

J Kbello en Tu cara me suena

Locomía reacciona a la actuación de J Kbello: "Arte, glamour y pasión"

Publicidad