Mejores momentos | Programa 1
El enfado de Alberto Chicote al descubrir la mentira de Antonio Resines: “Me encanta que justifiques el juego sucio”
El equipo que encontró el arma con el que acabaron con la vida de Bertín se ha sincerado con sus rivales y les ha confesado que no les han contado toda la verdad.
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Glòria Serra ha decidido poner las cartas sobe la mesa con sus contrincantes, “no os contamos toda la verdad” ha asegurado.
Antonio Resines ha confesado que les han tirado una pista falsa y otra es verdad. “Nos hemos arrepentido muchísimo porque pensábamos que erais gentuza” les ha dicho el actor.
Unas palabras ante las que Alberto Chicote ha mostrado su indignación, “me encanta que justifiques el juego sucio” le ha dicho el cocinero al actor.
“Me asusta lo bien que mienten” ha afirmado Esperansa Grasia sobre las pistas falsas que les han dado sus rivales. ¿Conseguirán perdonarlos?
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