Sexo a edades impensables y ETS disparadas: médicos alertan de casos desde los 11 años

Sexo sin protección, contagios en aumento y tres siglas que arrasan en internet: ETS. Las enfermedades de transmisión sexual se han convertido en una de las grandes preocupaciones sanitarias entre los jóvenes. En los últimos cinco años, las búsquedas relacionadas con estas infecciones se han disparado un 25%, reflejando una inquietud que crece al mismo ritmo que los diagnósticos.

La gran pregunta es quién está detrás de esta nueva ola. Y la respuesta preocupa: buena parte de los casos se concentra entre adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años. Muchos reconocen que el preservativo se usa menos y que el miedo llega después. “Tengo varios amigos que han tenido relaciones sin protección y luego han tenido miedo de haber contraído una enfermedad”, cuenta una joven. Otro testimonio resume la tendencia: “Cada vez pasa más porque la gente no usa protección”.

Sexo sin protección

También aparece otro factor: la presión dentro de la pareja. “A muchos chicos no les gusta utilizarlo y a veces a las chicas les cuesta más decir que no”, explica una adolescente. Una realidad que los expertos vinculan no solo a la falta de prevención, sino también a carencias en educación afectiva y sexual.

En las consultas médicas saltan todas las alarmas. Gonorrea, clamidia y sífilis son algunas de las infecciones más frecuentes. Y muchos pacientes llegan sin saber siquiera que estaban contagiados. La coordinadora médica del centro Creciendo, Gema Tesorero, advierte de que ha tratado casos en menores de apenas 11 y 12 años. Además, alerta sobre la clamidia, una infección “muy silenciosa” que puede derivar en problemas de fertilidad si no se detecta a tiempo.

Sólos ante el descubrimiento de la sexualidad

Cristina Epalza, portavoz de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, confirma que cada vez ven edades más tempranas. Explica que adolescentes de 12 o 13 años ya acuden a urgencias o consulta por estas situaciones y subraya que muchos afrontan solos el descubrimiento de la sexualidad, sin acompañamiento ni información suficiente.

Los especialistas insisten en que el problema va mucho más allá de evitar embarazos o infecciones. Hablan de respeto, consentimiento, autocuidado y relaciones sanas. Pero también recuerdan que en la adolescencia la percepción del riesgo es limitada y que asumir consecuencias futuras resulta más difícil.

El cáncer como consecuencia

"Las consecuencias no son menores ni lejanas: las ITS pueden derivar en esterilidad, cáncer o graves problemas en futuros hijos", explica Epalza. Además, añade que al cine para adultos se accede desde temprana edad, "desde los 12 o 13 años accenden y esto está distorsionando la educación sexual de toda una generación, que lo toma como referencia formativa."

Mientras tanto, en casa crece la inquietud. Padres y madres reconocen miedo, desconcierto y dudas sobre cómo actuar. Algunos reclaman más implicación familiar. Otros consideran que el colegio no debería asumir en solitario esa educación.

Y así se abre un debate incómodo, pero urgente: ¿quién está fallando más? ¿La educación, las familias o una generación convencida de que a ellos nunca les va a pasar?.

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