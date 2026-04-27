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Denuncian un tanatorio que "mezcla los restos de los fallecidos" y otras presuntas negligencias

Una denuncia anónima ha señalado una serie de malas prácticas en un tanatorio de San Fernando de Henares, apuntando a la pérdida de restos óseos, entre otras situaciones.

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Óscar Martín
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Una denuncia anónima hace saltar las alarmas al acusar de malas praxis al Tanatorio de San Fernando de Henares, Madrid. Las imágenes indicarían la existencia de un horno crematorio repleto de agujeros donde: "Podrían estarse perdiendo fragmentos óseos durante el proceso de incineración", presenta la denuncia.

Por si fuera poco, la denuncia va más allá y la que fuera trabajadora de la funeraria asegura que existen más presuntas negligencias: "Yo cuando empecé a trabajar ya veía cosas que no eran normales", ha confesado.

“En los sacos de basura son muchos fallecidos, no solo uno. Son cúmulos que han estado cayendo durante meses. Con esos restos, los han cogido, los han metido en bolsas y los van a meter, poco a poco, al cenicero común", señala la denunciante sobre la situación que ya ha puesto de manifiesto ante la Consejería de Sanidad de Madrid.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el jefe de Operaciones de este tanatorio denunciado: "Se hizo una inspección al crematorio y nos dijeron que había dos ladrillos que había que sustituir", ha confesado en directo.

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