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Suspendidos y heridos en el aire por un fallo en una atracción: “Perdí la noción"

Carlos y su primo se quedaron colgados en el aire con varias heridas por el fallo de una atracción. Unos momentos eternos que se hicieron eternos.

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Óscar Martín
Publicado:

Carlos y su primo fueron a la feria con su tía y decidieron montarse en la famosa atracción conocida como “tirachinas”. Se subieron con total normalidad y, de pronto, se vieron suspendidos en el aire.

“Pasamos mucho miedo” ya que no conseguían ver lo que estaba ocurriendo en el suelo y con la incógnita de si se quedarían colgando o si la bola donde estaban colgados se suspendería del todo.

En Y ahora Sonsoles también hemos hablado con la madre de Carlos: “El golpe en sí no lo recuerdo, perdí la noción", nos ha contado en directo. "A mí se me hizo eterno" ha confesado la madre que graba el vídeo donde se ve el suceso.

Tanto él como su primo van a denunciar a la atracción por todo lo ocurrido con el fin de que no le pase a nadie más, ya que todo podría haber sido más grave de lo sucedido.

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