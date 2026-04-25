Descubre quién ha sido el asesino de Bertín Osborne: “Se ha hecho justicia”

Àngel Llàcer ha preguntado a las celebridades sobre su última apuesta sobre el asesino, un momento en el que la policía le ha descubierto y ha sido desenmascarado.

Antonio Resines ha asegurado “que el mejor detective soy yo con diferencia porque tengo un nivel que no tienen ellos” ha dicho el actor, Resines ha señalado a Àngel Llàcer como el asesino.

Marta Sánchez ha afirmado que ha visto complicada la investigación y su apuesta es Violeta Mangriñán. Ana Peleteiro se ha visto bien como investigadora y señala a Dabiz Muñoz como el asesino.

Glòria Serra ha asegurado que le ha costado separar pistas buenas de pistas mala y apunta a Cristina Pedroche como la asesina. Esperansa Grasia ha escrito el nombre de Kiko Matamoros como el asesino de Bertín Osborne.

Alberto Chicote ha confesado que se lo ha pasado pipa investigando y para él el asesino es Dabiz Muñoz.

Àngel Llàcer ha sido informado de que el asesino ha sido capturado y les ha dado la oportunidad de descubrir la identidad del asesino de Bertín Osborne. ¿Alguno habrá llegado a la conclusión correcta con las pistas?