Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ser madre

Ser madre a los 50, sola y sin abandonar el deporte: "No somos como antes"

Susana se ha convertido en madre a los 50 años, sin interrumpir su compromiso con el deporte y la competición. Una decisión que le ha provocado multitud de críticas en redes sociales.

ser madres

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Susana ha sido madre por primera vez a la edad de 50 años. Lo ha logrado tras tomar la decisión de hacerlo sola. A los 33 años tomó la decisión de congelar parte de sus óvulos y, ahora, gracias a la fecundación in vitro ha conseguido quedarse embarazada.

Esta decisión no le ha impedido seguir con su día a día, cumpliendo con su compromiso con el deporte y la competición, algo que lleva haciendo 30 años. Lo que no se esperaba es el aluvión de críticas que ha recibido en redes sociales.

Desde vejaciones como “vieja” o “egoísta” hasta comentarios que insinuaban ser inconsciente de la decisión que había tomado: “No me haces daño por llamarme vieja, sigo siendo yo misma a pesar de tener un hijo yo sola".

Susana ha estado siempre supervisada médicamente y el embarazo ha ido con total normalidad: “No somos como antes, los 50 de ahora no son como los de antes".

En Y ahora Sonsoles nos ha contado como ha recibido las críticas. Susana tiene claro que ser madre a los 50 años y hacer deporte embarazada ha sido una decisión consciente.

mellizas

Ser madre de mellizos a los 50 años: "Nunca antes di el paso por miedo a fracasar"

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

ser madres

Ser madre a los 50, sola y sin abandonar el deporte: "No somos como antes"

masdrastra

"Ser madrastra es duro": Nadia nos cuenta su experiencia poniendo a prueba su relación

Antena 3 gana el sábado y triunfa con 'Una fiesta de muerte', líder y estreno más visto de entretenimiento desde 2024. 'laSexta Xplica', líder sobre sus competidores

Ya tenemos ganadora de los 3.000 euros de Una fiesta de muerte

atracción
Accidente

Suspendidos y heridos en el aire por un fallo en una atracción: “Perdí la noción"

dolores vazquez
Suceso

María del Monte, tras la reaparición de Dolores Vázquez: "No entendí esa cacería"

tanatorio
Suceso

Denuncian un tanatorio que "mezcla los restos de los fallecidos" y otras presuntas negligencias

Una denuncia anónima ha señalado una serie de malas prácticas en un tanatorio de San Fernando de Henares, apuntando a la pérdida de restos óseos, entre otras situaciones.

Pareja en la cama
ETS disparadas en adolescentes

Sexo a edades impensables y ETS disparadas: médicos alertan de casos desde los 11 años

Las búsquedas sobre enfermedades de transmisión sexual suben un 25% en cinco años mientras especialistas avisan de contagios cada vez más tempranos y familias desbordadas.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

Las primeras palabras de Ana Mena como coach de La Voz Kids: “Quiero darme la vuelta sin pensarlo”

Alejandro Sanz en Espejo Público.

Capi, sobre la novia de Alejandro Sanz Sthepanie Cayo: "Se acerca más a su mundo intelectual que su anterior pareja"

3_PanelFinal

Eva triunfa en su paso por La ruleta: ¡gana 5.600 euros para el viaje de sus sueños!

Publicidad