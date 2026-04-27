Ser madre
Ser madre a los 50, sola y sin abandonar el deporte: "No somos como antes"
Susana se ha convertido en madre a los 50 años, sin interrumpir su compromiso con el deporte y la competición. Una decisión que le ha provocado multitud de críticas en redes sociales.
Publicidad
Susana ha sido madre por primera vez a la edad de 50 años. Lo ha logrado tras tomar la decisión de hacerlo sola. A los 33 años tomó la decisión de congelar parte de sus óvulos y, ahora, gracias a la fecundación in vitro ha conseguido quedarse embarazada.
Esta decisión no le ha impedido seguir con su día a día, cumpliendo con su compromiso con el deporte y la competición, algo que lleva haciendo 30 años. Lo que no se esperaba es el aluvión de críticas que ha recibido en redes sociales.
Desde vejaciones como “vieja” o “egoísta” hasta comentarios que insinuaban ser inconsciente de la decisión que había tomado: “No me haces daño por llamarme vieja, sigo siendo yo misma a pesar de tener un hijo yo sola".
Susana ha estado siempre supervisada médicamente y el embarazo ha ido con total normalidad: “No somos como antes, los 50 de ahora no son como los de antes".
En Y ahora Sonsoles nos ha contado como ha recibido las críticas. Susana tiene claro que ser madre a los 50 años y hacer deporte embarazada ha sido una decisión consciente.
Publicidad