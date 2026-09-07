De Roland Garros a los Juegos Olímpicos: las pistas que delataban a Arantxa Sánchez Vicario como la asesina

El último programa de Una fiesta de muerte reveló que Arantxa Sánchez Vicario era la responsable ficticia de acabar con César y Jorge Cadaval. Las pistas estaban por todas partes: tres torres Eiffel por sus victorias en Roland Garros, cinco pulseras por sus Juegos Olímpicos o una matrícula que recordaba el año en que alcanzó el número uno.

También aparecieron referencias más personales, como su perro Roland, Bruce Springsteen, su pasión por la Fórmula 1 o Miami, donde reside. Un elaborado rompecabezas que escondía la identidad de la asesina a plena vista.

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