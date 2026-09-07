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UNA FIESTA DE MUERTE
De Roland Garros a los Juegos Olímpicos: las pistas que delataban a Arantxa Sánchez Vicario como la asesina
Decenas de objetos escondidos durante la investigación apuntaban a la extenista, desde referencias a sus grandes triunfos deportivos hasta detalles desconocidos de su vida personal.
El último programa de Una fiesta de muerte reveló que Arantxa Sánchez Vicario era la responsable ficticia de acabar con César y Jorge Cadaval. Las pistas estaban por todas partes: tres torres Eiffel por sus victorias en Roland Garros, cinco pulseras por sus Juegos Olímpicos o una matrícula que recordaba el año en que alcanzó el número uno.
También aparecieron referencias más personales, como su perro Roland, Bruce Springsteen, su pasión por la Fórmula 1 o Miami, donde reside. Un elaborado rompecabezas que escondía la identidad de la asesina a plena vista.
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