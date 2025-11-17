Ocho años de acoso a una profesora de un instituto en el País Vasco

El acoso a una profesora del instituto público de Plentzia (Bizkaia) ha permanecido oculto durante casi una década. Cada noche de Halloween, desde 2018, su vivienda en Gorliz ha sido un escenario de insultos, lanzamiento de diversos objetos y concentraciones de decenas de menores. Se habría convertido en una especie de 'ritual' entre diferentes grupos de alumnos, que acudían a su domicilio para increparla y lanzar huevos a la fachada.

El hostigamiento comenzó cuando, en una ocasión, la docente llamó la atención a varios alumnos del centro que molestaban a una familia de personas con discapacidad que viven por su misma zona. Desde entonces, los insultos y las agresiones fueron intensificándose tanto dentro como fuera del centro. A pesar de ello, la profesora ha querido mantener este acoso en el ámbito privado durante los últimos años, aunque el pasado año, la situación desbordó al instituto. Tras sufrir el ataque por parte de un amplio grupo de jóvenes, se abrió un expediente a 23 alumnos y como medida correctiva, se les obligó a realizar nueve horas de trabajos comunitarios, principalmente limpieza de playas, y leer un libro sobre acoso, con el objetivo de reflexionar sobre sus actos.

Lejos de frenar la situación, este año se produjo un ataque aún mayor, con la participación de más adolescentes. Alrededor de 50 jóvenes, algunos con máscaras y otros a cara descubierta, se concentraron frente a la vivienda de la profesora para insultarla y arrojar huevos y limones. En el grupo había sobre todo alumnos de 1º y 3º de ESO, de entre 12 y 15 años, pero también menores de Primaria y antiguos estudiantes del centro.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la profesora presentó una denuncia ante la Ertzaintza y la Fiscalía de Menores, quienes han iniciado una investigación sobre el caso. Por su parte, el instituto ha tomado medidas inmediatas y ha decidido suspender excursiones y el viaje de fin de curso de 4º de ESO, un castigo que muchos alumnos consideran injusto.

Este lunes, varios estudiantes se han concentrado en el patio del centro para mostrar su apoyo a la docente y exigir sanciones solo para los responsables. En el comunicado, han manifestado que "nadie merece sufrir algo así en su trabajo y no se pueden aceptar estos comportamiento".

Por su parte, el Departamento de Educación ha activado protocolos internos para abordar agresiones al personal de centros públicos y de prevención de riesgos laborales. La viceconsejera, Lucía Torrealday, explicó que el Gobierno Vasco solo tuvo conocimiento de la magnitud de estos hechos este curso y ha nombrado a un instructor para recopilar información. Además, el departamento ha ofrecido a la docente apoyo psicológico, jurídico y administrativo, mientras continúa de baja. Torrealday insistió en que las medidas que se adopten serán de carácter educativo y que aún no se ha decidido si podrían incluir expulsiones o suspensiones temporales de aula.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.