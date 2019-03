Miguel Ángel Leal: "Los taxistas no hacemos de patrulleros con Uber, pero la Policía tampoco nos ayuda"

El presidente de la Federación Española del Taxi, Miguel Ángel Leal, está de acuerdo con que se conviva con las nuevas plataformas de transportes, "pero en igualdad de condiciones siempre que se cumpla la normativa". Cree que Uber ha despreciado las directrices del taxi considerándolas retrógadas.

El director general de Uber para el sur de Europa, Carles Lloret, cree que la clave está en que los consumidores buscan nuevas formas de moverse. No quieren clonar los modelos americanos, sino adaptar uno propio a las características del país. Asegura que hay taxistas que venden su licencia para entrar en el sector de los VTC, vehículos con conductor que sólo pueden coger viajeros si el servicio se ha precontratado.

Desde el sector del Taxi denuncian que los que no superan las pruebas para convertirse en taxistas se pasan al VTC. Muchos de estos conductores no respetan la máxima de la precontratación para ofrecer un servicio. Leal denuncia que la Policía en muchos casos hace caso omiso cuando les alertan de este tipo de irregularidades. "No acuden a no ser que les llamemos desde un aeropuerto o desde hoteles".