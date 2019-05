Gabilondo aplicará el impuesto de sucesiones a las herencias de más de un millón y medio de patrimonio

Pepu Hernández considera que Madrid necesita un Gobierno progresista. "Es imprescindible para que no ganen las derechas, sobre todo apoyados por la extrema derecha que me parecería un atraso. La fórmula de esta última legislatura no ha sido positiva, son méritos basados en el programa electoral del PSOE, formando parte de un Gobierno hubiéramos gestionado mucho mejor", señala.

Gabilondo reconoce que está muy pendiente de las encuestas. "Miro bastantes y en todas aprendo algo. Ahora hay que ser cautelosos, estos días las urnas están vacías. Lo que tenemos es la credibilidad que tengamos. En todas las encuestas el primero es el PSOE y eso me responsabiliza muchísimo", reconoce.

Ángel Gabilondo lidera las encuestas en la Comunidad de Madrid. Estudia reimplantar el impuesto de sucesiones en Madrid que ahora está bonificado al 95%.

Asegura que el impuesto tan sólo afectaría a un 2% de los ciudadanos de Madrid, mientras que el 98% quedaría exento. Aprueba este impuesto para "que ese 2% que tiene especiales recursos haga un esfuerzo de solidaridad. Si una persona hereda una casa de un millón y medio de euros, a partir de eso se puede pedir un esfuerzo mayor", señala.

Considera que esta medida no debe asustar al electorado, ya que está dirigida únicamente a aquellas herencias de patrimonio que superen el millón y medio de euros. Señala que el presupuesto de Madrid no es sostenible ya que cada madrileño tiene una deuda de 5.090 euros. "No estamos hablando solo de subir, también hablamos de que en algunos casos hay que bonificar", añade.