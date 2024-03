La madre de un menor que descubrió en Espejo Público el problema de haber cedido su iris: "Mi hijo se lo escaneó con 16 años"

Desde hace meses, decenas de personas hacen colas en distintos centros comerciales de nuestro país para que les escaneen su iris. A cambio, les dan criptomonedas. Pero ¿por qué necesitan el iris? ¿por qué lo escanean? Muchas preguntas detrás de un negocio que parece estar en un limbo legal en nuestro país. Tras más de diez denuncias, la Agencia Española de Protección de Datos ha paralizado temporalmente la actividad de WorldCoin en España y también ha bloqueado el uso de todos los datos que había escaneado hasta ahora.

“Mi hijo escaneo su iris con 16 años”

Hace unos días, el programa Espejo Público hizo una investigación sobre este tema. Tras su emisión, fueron muchas las familias que llamaron al programa, preocupadas, porque sus hijos habían escaneado su iris y se acababan de enterar por la televisión. Patricia fue una de estas madres. Estaba viendo Espejo Público, vio las largas colas de los jóvenes en los centros comerciales y le preguntó a su hijo si sabía algo. La sorpresa de Patricia llegó cuando su hijo le dijo que él lo había hecho. “A mi hijo le abordaron en un centro comercial preguntándole si quería conseguir dinero de forma rápida. Iba con un grupo de amigos, todos eran menores de edad, mi hijo tenía entonces 16 años y nadie le pidió el DNI”. Nos explica esta madre que a su hijo: “no le pidieron nada, todos los que iban se descargaron la aplicación y se escanearon el iris sin saber para que servía. A la semana, se borró la aplicación porque creyó que no servía para nada.”

“Exigimos que retiren el iris de mi hijo”

Patricia cuenta en Espejo Público, que su hijo se quedó muy sorprendido al enterarse de todo: “si lo hubiera sabido, no hubiera accedido a hacerlo”. Y añade que se asustó mucho cuando vio la noticia: “vi que el responsable de WorldCoin no daba ningún tipo de respuesta, no aclaraba nada en la entrevista que le hicisteis en Espejo Público y me preocupé mucho".

“La aplicación ha bloqueado a mi hijo”

Muchas familias, tras conocer lo que hace esta empresa con muchos jóvenes, han querido interponer denuncias hacia WorldCoin. Esta madre explica que “hice la denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos, ellos me dijeron cuáles eran los procedimientos que tenía que seguir. Mi hijo volvió a descargarse la aplicación para dejar de dar su consentimiento y fue en ese momento cuando la aplicación le bloqueo y no ha podido volver a entrar en ella.”