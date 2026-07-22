El incendio de La Mierla ya es el más grave de la historia de Castilla-La Mancha

Los incendios forestales no dan tregua. Ahora mismo, la situación más crítica está en La Mierla, en Guadalajara. Se ha convertido en el incendio que más hectáreas ha arrasado en la historia de Castilla-La Mancha, con más de 30.000. La UME se ha desplazado a la zona para colaborar en las labores de extinción, en las que también participan más de un millar de efectivos, en el mayor despliegue realizado jamás por el Plan Infocam.

Ha obligado a evacuar 34 localidades, mientras que otras 14 han tenido que ser confinadas. De hecho, cerca de 70 vecinos llevan desde el jueves durmiendo en un polideportivo habilitado en Humanes, un municipio cercano a la zona afectada. El incendio ya estaría en fase de estabilización, aunque los responsables de la emergencia advierten de que todavía queda trabajo por hacer hasta que pueda darse por controlado al completo.

Fuego en Selas, también en Guadalajara

No es el único incendio forestal activo en la provincia. Ayer, al mediodía, comenzó otro en Selas. Se ha activado el nivel 2 de emergencias y se ha evacuado a seis núcleos urbanos. Ya ha calcinado cerca de 2.000 hectáreas y avanza con extrema rapidez.

También estamos muy pendientes de otros incendios en nuestro país. El de Ejulve, en Teruel, continúa activo y, aunque su avance se ha ralentizado, ya ha afectado a unas 1.400 hectáreas. Varios municipios han sido desalojados, lo que afecta a cerca de 300 personas, mientras continúan los trabajos para sofocar las llamas. La UME también trabaja allí debido a la complejidad del terreno y al alto riesgo de propagación por las condiciones meteorológicas adversas. El viento, de hecho, no está ayudando en las labores de extinción.

Incendios en Segovia y Huelva

En Brieva, Segovia, también hay un foco activo. Continúa en nivel 2 de emergencias, aunque las localidades desalojadas se reducen a dos. Los bomberos han trabajado durante toda la noche para asegurar gran parte del perímetro.

Por último, el incendio de Almonaster la Real, en Huelva, que había obligado a desalojar a unas 400 personas, ya ha sido estabilizado y los vecinos han podido regresar a sus casas. Aun así, continúan las labores de vigilancia en la zona.

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