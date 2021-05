Ximo Puig, sobre el desarrollo de la pandemia: "Tenemos que persistir mayo y junio para poder tener reactivación económica en verano"

La Comunidad Valenciana lleva dos meses con una incidencia acumulada de contagios de coronavirus por debajo de los 50 casos. Señala Ximo Puig que estos buenos resultados don el fruto de muchos esfuerzo y de que la población haya cumplido las normas. "En otros ámbitos no hacen este esfuerzo y tienen otros resultados", señala.

No entiende la insensibilidad del Tribunal Supremo del País Vasco que, viendo cómo ha evolucionado la crisis pandémica desde la no aceptación de unas normas, no permita que se establezca un toque de queda para luchar contra el virus.

Considera Puig que "hay que asumir que la pandemia no ha acabado". Señala que el proceso de vacunación "es el gran activo que tenemos con una actitud a la ofensiva y ganándole la batalla a la pandemia, "pero el virus sigue ahí".

Pide máxima responsabilidad a la población "sin culpabilizar a administraciones concretas ni a los jóvenes". Entiende Puig que "estamos todos hartos", pero para llegar bien al verano y poder tener reactivación económica y emocional "tenemos que persistir este mes de mayo y junio".

