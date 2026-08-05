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Polémica por el reparto de menores inmigrantes en los centros de acogida en varias comunidades autónomas

La mayoría de comunidades se niegan a la acogida de estos menores no acompañados procedentes de Marruecos por estar actualmente al límite o en sus capacidades máximas.

El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano

Polémica por el reparto de menores inmigrantes en varias comunidades autónomas | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, la ciudad autónoma ha solicitado al resto de territorios del país la acogida de menores migrantes y Moncloa llama a la solidaridad de las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP junto a Vox, que son la mayoría.

Desde la dirección del PP no se han opuesto a ese reparto. Sostienen que las comunidades autónomas gobernadas por los populares siempre van a cumplir la ley. No obstante, afirman que no lo harán hasta que el Gobierno controle la situación y concrete el número de menores en Ceuta.

Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha pedido "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto de España y apoya la reforma de la ley de extranjería para redistribuirlos de forma vinculante y solidaria: "No solo la apoyamos, sino que además la estamos aplicando y la vamos a seguir aplicando".

Las CC.AA. se niegan al reparto de inmigrantes

A pesar de la intención de la dirección general del PP, una gran parte de las comunidades han rechazado directamente la acogida de estos menores, pues aseguran que los centros se encuentran colapsados actualmente.

Entre las distintas comunidades, tanto Galicia, como Madrid, Aragón, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco o Castilla-la Mancha aseguran no contar con más capacidad para la acogida de los menores migrantes. Otras comunidades como el caso de Andalucía aún no se han pronunciado sobre el reparto, aunque sí lo ha hecho Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta del partido Vox, que asegura que se "va a oponer".

Además, Cataluña ha asegurado que "no ha de cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejadez de funciones de otras comunidades autónomas, que no acogen menores aunque tienen centros de acogida abiertos", señala la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, rechazando así la acogida de los menores no acompañados. Además, carga contra el Gobierno considerando que se trata de una "negligencia".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que "Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando, a su suerte, por otros países, a sus niños".

El Gobierno afirma que las comunidades deben cumplir con la ley de extranjería

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido en una entrevista en Cadena Ser de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, "entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores". "Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha expresado.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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