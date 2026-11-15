Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Campaña electoral

"¿A quién voto?", la IA entra en campaña y no siempre juega limpio

Cada vez más ciudadanos recurren a la inteligencia artificial para orientarse ante las urnas. Los expertos alertan de sus sesgos y de los intentos de influir en sus respuestas.

Inteligencia Artificial

"¿A quién voto?" | Istock

Publicidad

Carmen Chao
Carmen Chao
Publicado:

“Por lo que conoces, ¿soy de izquierdas o de derechas?”. “¿A quién debería votar en estas elecciones?”. Las preguntas ya no se dirigen solo a familiares o amigos. Cada vez más personas buscan orientación política en estas aplicaciones, a las que consultan prácticamente de todo.

Salimos a la calle para comprobarlo. Proponemos a varios ciudadanos que pregunten directamente a sus dispositivos. Ante la petición de recomendar un partido, la respuesta habitual es que no pueden decidir por el usuario. En su lugar, aconsejan revisar los programas electorales y comparar las propuestas con las prioridades de cada votante.

También pueden plantear cuestionarios para identificar preferencias ideológicas y ayudar a contrastar las posiciones de las distintas formaciones.

“En España, además, entra en juego un factor decisivo: los pactos. No solo importa qué propone cada partido, sino también con quién puede llegar a acuerdos para gobernar”, contesta una de estas apps a un entrevistado. “Yo la utilizo para todo, me da todas las respuestas”, reconoce. Otra cuenta que incluso ha llegado a preguntarle quién ganará las elecciones. Lo explica entre risas: “Siempre te dice lo que quieres escuchar”. Hay quien cree que “nos pueden orientar porque realmente nos escuchan”; otros temen que “nos puedan dirigir”.

¿Hasta qué punto podemos confiar en una respuesta que parece razonada y personalizada? Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya, basado en 1.464 respuestas, concluye que en el 89,2% de los casos los asistentes no recomendaron directamente un partido. Pero no todos se comportan igual. Algunos se inclinan más que otros por señalar opciones políticas y las recomendaciones también cambian en función de la plataforma. Una muestra de que las respuestas no son necesariamente neutrales.

Efrén Varón, director de inteligencia de DLTCode, recomienda mantener una mirada crítica. “Estas tecnologías pueden servir para contrastar programas y ordenar información, pero también ofrecen datos incorrectos y reproducen sesgos presentes en sus fuentes”, afirma. Su consejo es claro. “Aprovecharlas como apoyo, sin permitir que sus recomendaciones sustituyan el criterio propio”, concluye.

La preocupación va más allá de los posibles errores. Detrás de estas plataformas hay empresas y modelos de negocio, y ya hay quien intenta influir en sus respuestas.

Se abre así un nuevo frente electoral. La tecnología puede ayudarnos a llegar a las urnas mejor informado.

Puede ayudarnos preparar la papeleta, pero no debería elegirla.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Yolanda Díaz aspira a convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo

Yolanda Díaz OIT

Publicidad

España

Imagen de Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau

Vivienda, cuidados y pensiones centran las promesas de los partidos en el tercer día de campaña

Yolanda Díaz OIT

Yolanda Díaz aspira a convertirse en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo

Inteligencia Artificial

"¿A quién voto?", la IA entra en campaña y no siempre juega limpio

Sánchez mitín de Alcorcón
Campaña electoral

La carrera hacia las urnas también deja tiempo para las anécdotas

Consejo de Ministros
Consejo de Ministros

El Gobierno de Sánchez acelera la aprobación de medidas sociales en plena campaña

Imagen de archivo de Spotify
Música

Vídeo: Sánchez recomienda música en Spotify y Feijóo le responde con una sorpresa inesperada

El presidente del Gobierno comparte una canción de Alcalá Norte mientras el líder del PP aprovecha la plataforma para difundir su programa electoral en formato audiolibro.

Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa.
CAMPAÑA ELECTORAL

Echeverría tras el ataque sufrido en Hernani: "No tenemos miedo y recorreremos toda Gipuzkoa"

El candidato del PP al Congreso denuncia los ataques sufridos en Hernani y anuncia que mantendrá su campaña, mientras Feijóo exige a Sánchez que pida a Bildu que no "violente" los actos electorales y anuncia una visita al territorio.

Papeletas en un colegio electoral

¿Puede un partido modificar su programa después de publicarlo?

Mesa electoral

¿Qué es la Administración Electoral y cómo funciona?

Imagen de archivo de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo

Los partidos sitúan la vivienda, la sanidad y la inmigración en el centro del 29N

Publicidad