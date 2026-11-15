"¿A quién voto?", la IA entra en campaña y no siempre juega limpio

“Por lo que conoces, ¿soy de izquierdas o de derechas?”. “¿A quién debería votar en estas elecciones?”. Las preguntas ya no se dirigen solo a familiares o amigos. Cada vez más personas buscan orientación política en estas aplicaciones, a las que consultan prácticamente de todo.

Salimos a la calle para comprobarlo. Proponemos a varios ciudadanos que pregunten directamente a sus dispositivos. Ante la petición de recomendar un partido, la respuesta habitual es que no pueden decidir por el usuario. En su lugar, aconsejan revisar los programas electorales y comparar las propuestas con las prioridades de cada votante.

También pueden plantear cuestionarios para identificar preferencias ideológicas y ayudar a contrastar las posiciones de las distintas formaciones.

“En España, además, entra en juego un factor decisivo: los pactos. No solo importa qué propone cada partido, sino también con quién puede llegar a acuerdos para gobernar”, contesta una de estas apps a un entrevistado. “Yo la utilizo para todo, me da todas las respuestas”, reconoce. Otra cuenta que incluso ha llegado a preguntarle quién ganará las elecciones. Lo explica entre risas: “Siempre te dice lo que quieres escuchar”. Hay quien cree que “nos pueden orientar porque realmente nos escuchan”; otros temen que “nos puedan dirigir”.

¿Hasta qué punto podemos confiar en una respuesta que parece razonada y personalizada? Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya, basado en 1.464 respuestas, concluye que en el 89,2% de los casos los asistentes no recomendaron directamente un partido. Pero no todos se comportan igual. Algunos se inclinan más que otros por señalar opciones políticas y las recomendaciones también cambian en función de la plataforma. Una muestra de que las respuestas no son necesariamente neutrales.

Efrén Varón, director de inteligencia de DLTCode, recomienda mantener una mirada crítica. “Estas tecnologías pueden servir para contrastar programas y ordenar información, pero también ofrecen datos incorrectos y reproducen sesgos presentes en sus fuentes”, afirma. Su consejo es claro. “Aprovecharlas como apoyo, sin permitir que sus recomendaciones sustituyan el criterio propio”, concluye.

La preocupación va más allá de los posibles errores. Detrás de estas plataformas hay empresas y modelos de negocio, y ya hay quien intenta influir en sus respuestas.

Se abre así un nuevo frente electoral. La tecnología puede ayudarnos a llegar a las urnas mejor informado.

Puede ayudarnos preparar la papeleta, pero no debería elegirla.

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