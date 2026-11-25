El viaje de Ozan Akbaba y Sinem Ünsal a Nueva York con motivo de los Premios Emmy Internacionales nos ha dejado imágenes de lo más especiales. Después de emocionarse al verse en una de las enormes pantallas de Times Square y posar juntos en la alfombra roja, los protagonistas de En tierra lejana también han tenido tiempo para disfrutar de la ciudad.

Ozan Akbaba ha protagonizado uno de los momentos más divertidos del viaje. Durante un paseo en bicitaxi por la Quinta Avenida, el conductor, de origen turco, le ha sorprendido poniendo la música de cabecera de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, una de las series en las que trabajó antes de dar vida a Cihan Albora.

El vídeo, compartido por la periodista turca Birsen Altuntaş, muestra al actor disfrutando del paseo por las calles de Nueva York al ritmo de una canción que conoce muy bien.

Aunque En tierra lejana no ha conseguido hacerse con el Emmy Internacional a mejor telenovela, Sinem Ünsal y Ozan Akbaba han vivido unos días muy especiales en Estados Unidos, donde también han recibido el cariño de sus seguidores. Ahora, toca cambiar las calles de la gran manzana por las de Mardin, donde está previsto que ambos actores retomen las grabaciones de la serie.