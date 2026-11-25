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SUEÑOS DE LIBERTAD
Julia descubre el secreto de Gabriel y Beatriz en Sueños de libertad: su relación queda al descubierto
Un inesperado encuentro pone en peligro el secreto que guardaban Gabriel y Beatriz. Julia descubre que están juntos y provoca un nuevo giro en la historia de Sueños de libertad.
La relación entre Gabriel y Beatriz ha quedado al descubierto de la manera más inesperada. Julia sorprende a ambos juntos, convirtiéndose en testigo de una situación que hasta ahora habían mantenido oculta en Sueños de libertad.
Este descubrimiento supone un nuevo contratiempo para Gabriel y Beatriz, que ven cómo su secreto deja de estar a salvo.