La relación entre Gabriel y Beatriz ha quedado al descubierto de la manera más inesperada. Julia sorprende a ambos juntos, convirtiéndose en testigo de una situación que hasta ahora habían mantenido oculta en Sueños de libertad.

Este descubrimiento supone un nuevo contratiempo para Gabriel y Beatriz, que ven cómo su secreto deja de estar a salvo.