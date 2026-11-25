Cemre Baysel no ha podido asistir a la gala de los Emmy Internacionales en Nueva York, donde Leyla, la serie que protagonizó y que conquistó a los espectadores de Nova, se ha alzado con el premio a mejor telenovela.

Sin embargo, la actriz ha tenido su propia gala de los Emmy en el rodaje de El secreto. Sus compañeros le han preparado una alfombra roja y hasta le han entregado una estatuilla simbólica.

Murat Yildirim, el actor que da vida a Serhat en la ficción turca, tampoco se ha querido perder el momento y ha animado a su compañera entre silbidos.

Cemre ha compartido el vídeo de la sorpresa en sus redes sociales y ha asegurado que nunca olvidará esta entrega de premios.