¡Qué bonito!
¡Los Emmy llegan a El secreto! Murat Yildirim y sus compañeros sorprenden a Cemre Baysel en pleno rodaje
Los compañeros de la actriz que da vida a Zeynep han querido tener un bonito detalle con ella tras el triunfo de Leyla en los Emmy Internacionales.
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Cemre Baysel no ha podido asistir a la gala de los Emmy Internacionales en Nueva York, donde Leyla, la serie que protagonizó y que conquistó a los espectadores de Nova, se ha alzado con el premio a mejor telenovela.
Sin embargo, la actriz ha tenido su propia gala de los Emmy en el rodaje de El secreto. Sus compañeros le han preparado una alfombra roja y hasta le han entregado una estatuilla simbólica.
Murat Yildirim, el actor que da vida a Serhat en la ficción turca, tampoco se ha querido perder el momento y ha animado a su compañera entre silbidos.
Cemre ha compartido el vídeo de la sorpresa en sus redes sociales y ha asegurado que nunca olvidará esta entrega de premios.
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