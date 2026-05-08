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9 navarros viajaron en el crucero del brote de hantavirus antes de la alerta internacional: Madrid pide identificar a todos los españoles

La Consejera de sanidad madrileña ha publicado una carta en 'X' solicitando la identificación de los viajeros españoles del crucero.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, F&aacute;tima Matute

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima MatuteEuropa Press

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A comienzos de abril, un grupo de navarros participó en la travesía semanas antes del anuncio del brote de hantavirus. Desembarcaron en Ushuaia, lugar desde donde partió el crucero MV Hondius. Allí completaron durante un mes y medio una expedición que incluyó inmersiones en la Antártida.

Ahora, la Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha solicitado al Ministerio de Sanidad que contacte "directamente con la naviera Ocanwide Expeditions" para conocer si hay más españoles que pudieran haber estado en contracto con el grupo del brote.

Lo ha hecho a través de una carta publicada en 'X', donde pide a Mónica García que identifique "a todos los viajeros que hayan tenido contacto con el grupo que actualmente es considerado 'contrato estrecho", con el fin de "poder identificar y controlar potenciales cadenas de transmisión".

Por su parte, el grupo de navarros no ha presentado síntomas ni problemas de salud relacionados con el virus, expresó uno de ellos en RNE. Luis Gorricho destacó que a bordo mantenían estrictas condiciones de higiene como control de equipajes y vestimentas, así como procesos de desinfección.

Además, también se revisaba el velcro de las prendas para eliminar cualquier resto de suciedad o materia orgánica Incluso había medidas preventivas para evitar que roedores accedieran al barco como sistemas antirroedores en los cabos de amarre, diseñados para evitar la entrada de ratas a través de las cuerdas

Nadie se ha puesto en contacto

Ante tantos controles, baraja una posibilidad, que alguien "pudo entrar ya contagiado". Sin embargo, ninguno de ellos ha presentado síntomas relacionados con el brote.

Pero sorprende que no hayan recibido indicaciones ni un seguimiento tras regresar: "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros".

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