Última hora de la guerra de Irán en directo: Estados Unidos ataca varios centros "de mando y control" iraníes y Teherán responde atacando a Emiratos Árabes

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a crecer después de un nuevo enfrentamiento militar en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ha atacado contra varios "centros de mando" iraníes, según ha confirmado el Comando Central estadounidense.

Washington asegura que la ofensiva fue una respuesta a un ataque previo de Irán, que habría lanzado misiles, drones y lanchas rápidas contra varios destructores estadounidenses que navegaban por la zona.

Entre los barcos atacados estaban los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason, según Estados Unidos. Ocurrió mientras cruzaban la vía marítima que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán. Aun así, el Gobierno estadounidense insiste en que "no busca una escalada" y afirma que sigue comprometido con mantener el alto el fuego.

Sin embargo, la versión de Irán es distinta, ya que el ejército de Irán ha denunciado que fueron las fuerzas estadounidenses quienes rompieron primero el acuerdo de paz al atacar dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, entre ellas un petrolero iraní. Además, Teherán acusa a Estados Unidos de haber bombardeado también zonas civiles en la costa iraní, concretamente en Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.

Intercambio de misiles

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó de nuevos ataques con misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio tras el intercambio de hostilidades entre Teherán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Defensa emiratí explicó a través de la red social X que los sistemas de defensa aérea del país estaban interceptando "misiles y drones procedentes de Irán". Además, señalaron que los sonidos de explosiones escuchados en diferentes zonas del país correspondían a la actuación de esos sistemas antiaéreos.

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