GUERRA
Última hora de la guerra de Irán en directo: Estados Unidos ataca varios centros "de mando y control" iraníes y Teherán responde atacando a Emiratos Árabes
Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.
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La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a crecer después de un nuevo enfrentamiento militar en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos ha atacado contra varios "centros de mando" iraníes, según ha confirmado el Comando Central estadounidense.
Washington asegura que la ofensiva fue una respuesta a un ataque previo de Irán, que habría lanzado misiles, drones y lanchas rápidas contra varios destructores estadounidenses que navegaban por la zona.
Entre los barcos atacados estaban los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason, según Estados Unidos. Ocurrió mientras cruzaban la vía marítima que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán. Aun así, el Gobierno estadounidense insiste en que "no busca una escalada" y afirma que sigue comprometido con mantener el alto el fuego.
Sin embargo, la versión de Irán es distinta, ya que el ejército de Irán ha denunciado que fueron las fuerzas estadounidenses quienes rompieron primero el acuerdo de paz al atacar dos embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, entre ellas un petrolero iraní. Además, Teherán acusa a Estados Unidos de haber bombardeado también zonas civiles en la costa iraní, concretamente en Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm.
Intercambio de misiles
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó de nuevos ataques con misiles y drones lanzados desde Irán, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio tras el intercambio de hostilidades entre Teherán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.
El Ministerio de Defensa emiratí explicó a través de la red social X que los sistemas de defensa aérea del país estaban interceptando "misiles y drones procedentes de Irán". Además, señalaron que los sonidos de explosiones escuchados en diferentes zonas del país correspondían a la actuación de esos sistemas antiaéreos.
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Última hora de la guerra de Irán en directo | China confirma el ataque a un petrolero con tripulación china en el estrecho de Ormuz
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Última hora de la guerra de Irán en directo | Rubio se reúne con Meloni en Roma tras las críticas de Trump por la guerra con Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este viernes en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un intento de rebajar tensiones tras las recientes críticas de Donald Trump. El mandatario estadounidense cuestionó el apoyo de Meloni en la guerra con Irán y aseguró estar "conmocionado". El mes pasado en una entrevista declaró: "Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué".
Última hora de la guerra de Irán en directo | Líbano denuncia 12 muertos en ataques israelíes pese al alto el fuego
El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 12 personas murieron (entre ellas dos niños y un paramédico), en una serie de ataques aéreos israelíes registrados el pasado jueves, pese al alto el fuego vigente.
Los bombardeos ocurrieron mientras Estados Unidos impulsa contactos diplomáticos entre ambos países. Un funcionario del Departamento de Estado anunció que delegaciones de Líbano e Israel mantendrán conversaciones en Washington los días 14 y 15 de mayo.
También se confirma que hay 37 heridos, debido a los ataques de Israel.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Trump da a la UE hasta el 4 de julio para cumplir el acuerdo comercial
El presidente de Estados Unidos anunció un nuevo ultimátum a la Unión Europea tras conversar con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Trump aseguró que Bruselas se comprometió a reducir sus aranceles "a cero" y advirtió de que, si no cumple antes del 4 de julio, coincidiendo con el 250º aniversario de EEUU, Washington elevará "inmediatamente" los aranceles "a niveles mucho más altos".
Última hora de la guerra de Irán en directo | El IBEX 35 cae un 0,73 % en la apertura pendiente de Irán y del empleo en EE.UU.
El IBEX 35 abrió este viernes con una caída del 0,73 %, hasta los 17.949,2 puntos, en una sesión marcada por el repunte del petróleo ante la escalada de tensión en Oriente Medio y la expectativa por el informe de empleo de abril en Estados Unidos. Dentro del selectivo, IAG lideraba las pérdidas tras presentar resultados, con un descenso del 5,39 %, mientras que Amadeus avanzaba un 3,3 % después de publicar sus cuentas.
Última hora de la guerra de Irán en directo | Irán asegura que "pronto" celebrará una "gran victoria" y avisa de que controlará el estrecho de Ormuz
El vicepresidente primero de Irán, Mohamed Reza Aref, afirmó que Teherán celebrará "pronto" su "gran victoria" frente a Estados Unidos e Israel y aseguró que el país está "decidido a controlar" el estrecho de Ormuz. "Las sanciones y presiones que han impuesto a la nación iraní se levantarán con la gran victoria de la nación iraní", sostuvo el dirigente iraní, que defendió además aprovechar la "ventaja estratégica".
Última hora de la guerra de Irán en directo | Trump afirma que EE.UU. sigue "negociando" con Irán y asegura que el alto el fuego "sigue vigente"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Washington mantiene conversaciones con Irán para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo y afirmó que el alto el fuego "sigue vigente". "Estamos negociando con los iraníes", declaró el mandatario tras el intercambio de ataques en la zona del estrecho de Ormuz, donde, según dijo, el Ejército estadounidense dejó "por los suelos" al iraní. Trump añadió además que, si la tregua no continuara en vigor, "se vería un gran resplandor saliendo de Irán".
Última hora de la guerra de Irán en directo | EAU activa sus defensas antiaéreas ante un ataque con misiles y drones lanzados desde Irán
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han asegurado que sus sistemas de defensa antiaérea han sido activados con el objetivo de enfrentar a misiles y drones "procedentes de Irán". Por el momento, no hay detalles sobre interceptaciones o posibles víctimas.
El Ministerio de Defensa de EAU declaró en redes sociales que "las defensas aéreas emiratíes están haciendo frente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán".
Por su parte, el Mando Central de Estados Unidos ha confirmado que sus fuerzas "interceptaron ataques iraníes no provocados", y que la autoridad castrense "respondió con ataques en legítima defensa".
Última hora de la guerra de Irán en directo | Taiwán garantiza su suministro de gas natural
El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán aseguró, este viernes, que su suministro de gas natural está "garantizado" hasta el mes de septiembre.
La cartera explicó en un comunicado que la petrolera estatal CPC Corporation ya ha planificado, anteriormente, las compras de gas para invierno, para que el suministro doméstico no se interrumpa "bajo ninguna circunstancia".
Última hora de la guerra de Irán en directo | Israel ordena el desalojo
Al menos seis aldeas del sur del Líbano serán desalojadas, tras ordenarlo Israel. Las localidades afectadas son: Nmairiyeh, Tayr Felsay, Hallousiyeh, Hallousiyeh El Faouqa, Toura y Maarakeh.
Así lo ha anunciado el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee en X, que alega que la orden de evacuación se envía debido a "violaciones del alto el fuego"por parte de Hezbolá.
Última hora de la guerra de Irán en directo | "Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia"
"Los derrotaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo ¡rápido!", dijo el presidente de Estados Unidos Donald Trump, amenazando a Irán si no firman un acuerdo.
Todo ello ocurre tras el intercambio de misiles entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz
Última hora de la guerra de Irán en directo | Donald Trump: "Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos"
El ejército iraní afirmó que Estados Unidos atacó dos buques que entraban al estrecho de Ormuz, además de ataques ene l terriotrio iranía a centros de "mando y control".
Por su parte, EE.UU, aseguró que se trataba de una respuesta a ataques iraníes. Así lo declaró Donald Trump, que avanzó que el fuego seguía vigente e intentó restarle importancia al incidente: "Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Sube el brent y supera los 101 dólares
El barril de petróleo brent para entrega en julio sube más del 1 % y cotiza por encima de los 101 dólares en el mercado de futuros de Londres. Todo ellos tras los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán.
Según datos de Bloomberg, recogidos por EFE, el brent avanza hasta el 1,26 %, hasta los 101,21 dólares.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Ataques a EAU
Nuevos "ataques con misiles y drones" procedentes de Teherán, ha alertado Emiratos Árabes Unidos (EAU) después de que Estados Unidos e Irán elevaran la tensión con un intercambio de hostilidades en el estrecho de Ormuz.
El Ministerio de Defensa emiratí anunció en su cuenta de 'X' que su escudo antiaéreo estaba respondiendo a "misiles y drones procedentes de Irán", a la vez que confirmó que "los sonidos escuchados en áreas dispersas del país" eran el resultado "de la acción de los sistemas de defensa".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Ataque a Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, asegura que las fuerzas de su país resultaron ilesas, mientras que Teherán denuncia una violación del alto el fuego decretado hace 29 días por el propio mandatario republicano.
Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de cruzar con éxito el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo (...) Se lanzaron misiles contra nuestros buques pero fueron derribados con facilidad", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.
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