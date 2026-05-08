11 muertos y 34 contagios por hantavirus, el cumpleaños que demostró que no solo se transmite por contacto estrecho

Casi medio centenar de contagios por hantavirus se han detectado en Argentina este año. Sin embargo, en el 2018 ocurrió uno de los episodios más trágicos sobre este virus, que se convirtió en un foco de contagios provocando la muerte de más de una decena de personas.

El inmunólogo Eduardo López, ha comparado la situación de 2018 con la de 2026, afirmando que "la mortalidad es muy similar a lo que ocurre ahora". Esta vez ha sido en un crucero que ha partido de la ciudad argentina de Ushuaia, pero hace ocho años fue en una fiesta de cumpleaños en la localidad de Epuyén en Argentina.

La celebración terminó con el brote más importante de hantavirus del país, conocido como 'el brote de Epuyén'. Una treintena de personas se contagiaron y once fallecieron.

El cumpleaños fue el 3 de noviembre de 2018 y 11 día después, el 14 de noviembre, se confirmó una de las personas que había acudido a la fiesta fue diagnosticada con hantavirus.

Más tarde, entre el 20 y 27 de noviembre, otras cinco personas se contagiaron en la misma fiesta y en diciembre se sumaron siete casos más que habían estado en contacto con algunos pacientes previos.

La cumpleañera, una víctima

Tras el aumento de casos, las autoridades locales decidieron el 30 de diciembre implementar el Aislamiento Respiratorio Selectivo (ARS) durante 30 días, pero acabó extendiéndose dos semanas más.

A principio de 2019 se detectaron 13 casos más, contabilizando entonces 8 fallecidos y 26 contagiados. Entre enero y febrero se detectaron siete casos más, superando la treintena de contagios

Las 34 personas no solo se contagiaron en ese evento, también lo hicieron en un funeral. Además, se conoció que la cumpleañera, una niña que cumplía 14 años, había sido una de las víctimas de este brote.

¿Cómo fue el contacto?

Un individuo empezó a presentar síntomas. Estuvo en el cumpleaños durante al menos una hora y media, para después marcharse al encontrarse enfermo. Según las declaraciones del microbiólogo Gustavo Palacios en 'El País', aquellos sentados cerca del enfermo desarrollaron síntomas semanas después.

Sin embargo, hubo un caso que al principio resultó extraño, hasta que se descubrió que habían mantenido un breve saludo en el baño. Este detalle resultó clave, ya que cuestiona la idea de que el virus solo se transmite tras contactos íntimos o prolongados.

Uno de los contagiados fue foco de nuevos contagios al llevar una vida social intensa. Tiempo después murió, desarrollando en su funeral otra cadena de transmisión con personas asintomáticas que resultaron en nuevos casos. Un total de diez personas se contagiaron al relacionarse con individuos ya afectados.

Los supercontagiadores

No obstante, tras esto, además de tener conocimiento de la peligrosidad del virus, los investigadores avanzaron hasta comprobar que la cepa 'Andes' podía transmitirse de persona a persona. Apareció el concepto 'supercontagiadores' y posteriormente se popularizó con la pandemia del coronavirus.

Se trata de "individuos que eliminan más cantidad de virus y pueden contagiar más, sobre todo en espacios cerrados", según López, que añade que también pueden encontrarse en el "ébola, sarampión, COVID2.

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