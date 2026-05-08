La amenaza de los trabajadores del puerto ante la llegada del crucero del hantavirus: "Bloquearemos el muelle si hace falta"

David Herrera y Óscar Carmona no tienen reparos en dar la cara y manifestar que lo que sí temen es el hantavirus. Los hacen ante la cámara de Espejo Público. Aseguran que están "desubicados" por la incertidumbre surgida en torno a la crisis del crucero MV Hondius en el que ha ocurrido el brote.

"¿Se nos ha olvidado ya el Covid?"

Consideran que la falta de información denunciada desde el Gobierno de Canarias contra la Administración Central "no es de recibo" en un caso de estas características. Dicen estar en un mar de dudas por si necesitan adquirir equipos de prevención: "No sabemos qué comprar".

Óscar, trabajador de la empresa que gestiona los barcos del puerto, recuerda los malos momentos de la pandemia de Coronavirus y aprovecha para pedir que se tomen las medidas de prevención necesarias y que les detallen los protocolos de cara a la evacuación de los viajeros.

"Que atraque en otro lugar. Nosotros no estamos preparados"

La autoridad portuaria, en voz de su presidente, ha afirmado que cuentan con todos los medios y protocolos necesarios para afrontar esta situación y los traslados del pasaje "sin mayor dificultad". Ambos trabajadores comparten su desacuerdo con esa afirmación.

"No sabemos nada, estamos desconcertados y muy cabreados, y desde luego bloquearemos el muelle si hace falta", advierten si no perciben que están protegidos.

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